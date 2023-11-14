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Федотов и Волков переписали на «Коммерческие вести» часть их уставного капитала

Федотов и Волков переписали на «Коммерческие вести» часть их уставного капитала

14 ноября 2023, 11:27
Фото: Город55
Двум бизнесменам по-прежнему принадлежат по 40% «КВ».

В обществе с ограниченной ответственностью «Издательский дом „Коммерческие вести“» изменилась структура собственности. По 40,01% уставного капитала этой фирмы по-прежнему принадлежат Юрию Федотову и Владимиру Волкову, а вот остальные 19,98%, которыми раньше владело АО «ИТ Банк», перешли к самому обществу.

Напомним: Федотов и Волков — известные омские бизнесмены, учредители «ИТ Банка». Федотов к тому же много лет заседал в городском Совете, ему принадлежит ряд управляющих компаний. «Коммерческие вести» — важная составляющая этой бизнес-империи.

Отметим, что «Издательский дом „КВ“» формально является «микропредприятием». Его выручка за предыдущий год превысила 9 млн рублей, но расходы превысили эту сумму на 504 тысячи рублей. Стоимость активов «Коммерческих вестей» выражается отрицательной суммой — минус 1,9 млн рублей.

Владельцы Омской области. Федотов, Волков и Каплунат
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#Бизнес#Новости#Юрий Федотов#Владимир Волков#Николай Эйхвальд#Переход доли#Коммерческие вести
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