Федотов и Волков переписали на «Коммерческие вести» часть их уставного капитала

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
В обществе с ограниченной ответственностью «Издательский дом „Коммерческие вести“» изменилась структура собственности. По 40,01% уставного капитала этой фирмы по-прежнему принадлежат Юрию Федотову и Владимиру Волкову, а вот остальные 19,98%, которыми раньше владело АО «ИТ Банк», перешли к самому обществу.
Напомним: Федотов и Волков — известные омские бизнесмены, учредители «ИТ Банка». Федотов к тому же много лет заседал в городском Совете, ему принадлежит ряд управляющих компаний. «Коммерческие вести» — важная составляющая этой бизнес-империи.
Отметим, что «Издательский дом „КВ“» формально является «микропредприятием». Его выручка за предыдущий год превысила 9 млн рублей, но расходы превысили эту сумму на 504 тысячи рублей. Стоимость активов «Коммерческих вестей» выражается отрицательной суммой — минус 1,9 млн рублей.