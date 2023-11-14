Федотов и Волков переписали на «Коммерческие вести» часть их уставного капитала

В обществе с ограниченной ответственностью «Издательский дом „Коммерческие вести“» изменилась структура собственности. По 40,01% уставного капитала этой фирмы по-прежнему принадлежат Юрию Федотову и Владимиру Волкову, а вот остальные 19,98%, которыми раньше владело АО «ИТ Банк», перешли к самому обществу.