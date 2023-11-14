Эксперт рассказал, почему утечка телефонных номеров неизбежна

Posted Сегодня, 17:52
Published Сегодня, 17:52
Modified Сегодня, 17:55
Updated Сегодня, 17:55
К тому же, за этими звонками могут скрываться мошенники, что делает эту проблему еще серьезнее.
Российские абоненты практически не могут защититься от таких нежелательных звонков, так как их номера неизбежно попадают в публичный доступ. Об этом в интервью Общественной службе новостей рассказал аналитик Владимир Ульянов. Он также объяснил, как можно снизить количество нежелательных звонков.
Практика показывает, что информация всегда утекает, поэтому телефонный номер абонента со временем может оказаться в руках посторонних или в публичном доступе. Из этих «слитых» номеров могут быть сделаны спам-звонки или мошеннические звонки, особенно если у злоумышленников есть дополнительная информация о человеке.
Однако абоненты могут уменьшить количество спам-звонков с помощью некоторых действий. Например, можно добавлять нежелательные номера в черный список на телефоне. Однако это будет эффективно только в случае, если звонки приходят от конкретной организации и с одного и того же номера. Чаще всего «обзвонщики» меняют номера, поэтому добавление каждого нового номера в черный список может быть бесполезным.
Еще одним вариантом является использование программ или сервисов фильтрации звонков на смартфоне. Это может обеспечить определенный уровень защиты от нежелательных звонков. Существуют платные и бесплатные программы, которые могут блокировать звонки или распознавать номера и помечать их как потенциально нежелательные. Такие сервисы лучше фильтруют звонки, чем черный список на телефоне, но не дают стопроцентной гарантии.
Также операторы предлагают различные сервисы, которые могут помочь в борьбе со спам-звонками. Это — эффективный вариант, так как у операторов есть базы данных и статистика звонков с различных номеров. Однако такая услуга — платная, заключил эксперт.
В целом, хотя полностью защититься от спам-звонков невозможно, абоненты могут принять некоторые меры для снижения их количества.