Эксперт рассказал, почему утечка телефонных номеров неизбежна

Однако абоненты могут уменьшить количество спам-звонков с помощью некоторых действий. Например, можно добавлять нежелательные номера в черный список на телефоне. Однако это будет эффективно только в случае, если звонки приходят от конкретной организации и с одного и того же номера. Чаще всего «обзвонщики» меняют номера, поэтому добавление каждого нового номера в черный список может быть бесполезным.