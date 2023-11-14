Два вахтовика пострадали от нападения медведя в Якутии

Напомним, инцидент произошел 10 ноября, когда медведь-шатун находился возле вагона, где находились вахтовики. В это время один из мужчин вышел из жилого модуля, и на него напало животное. Остальные работники предприняли попытки остановить беспокойного медведя, но он успел атаковать еще одного рабочего. Наконец, прибывший на место происшествия охотник уничтожил нападавшего медведя.