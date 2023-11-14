Два вахтовика пострадали от нападения медведя в Якутии

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Published Сегодня, 06:58
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По информации пресс-службы компании, пострадавших разместили в клинике, которая носит имя Склифосовского. У обоих пострадавших имеются раны на голове, а также рваные раны на верхних и нижних конечностях. В настоящее время пациенты находятся под пристальным наблюдением врачей этого медицинского учреждения.
Как отмечается в сообщении, Иван Б. и Эльдар Г., после перелета на медицинском самолете из Талакана со дозаправкой в Сургуте, перенесли полет хорошо, и их состояние остается стабильным, пишет ФедералПресс.
Напомним, инцидент произошел 10 ноября, когда медведь-шатун находился возле вагона, где находились вахтовики. В это время один из мужчин вышел из жилого модуля, и на него напало животное. Остальные работники предприняли попытки остановить беспокойного медведя, но он успел атаковать еще одного рабочего. Наконец, прибывший на место происшествия охотник уничтожил нападавшего медведя.