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Два вахтовика пострадали от нападения медведя в Якутии

14 ноября 2023, 06:58
Двое сотрудников компании «РусГазБурение» получили травмы в результате нападения медведя в Нерюнгринском районе Якутии. Оба мужчины были доставлены на лечение в Москву санитарным авиационным транспортом.

По информации пресс-службы компании, пострадавших разместили в клинике, которая носит имя Склифосовского. У обоих пострадавших имеются раны на голове, а также рваные раны на верхних и нижних конечностях. В настоящее время пациенты находятся под пристальным наблюдением врачей этого медицинского учреждения.

Как отмечается в сообщении, Иван Б. и Эльдар Г., после перелета на медицинском самолете из Талакана со дозаправкой в Сургуте, перенесли полет хорошо, и их состояние остается стабильным, пишет ФедералПресс.

Напомним, инцидент произошел 10 ноября, когда медведь-шатун находился возле вагона, где находились вахтовики. В это время один из мужчин вышел из жилого модуля, и на него напало животное. Остальные работники предприняли попытки остановить беспокойного медведя, но он успел атаковать еще одного рабочего. Наконец, прибывший на место происшествия охотник уничтожил нападавшего медведя.

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