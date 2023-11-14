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Доля отечественных продуктов и напитков на рейсах «Аэрофлота» составляет 90%

Доля отечественных продуктов и напитков на рейсах «Аэрофлота» составляет 90%

14 ноября 2023, 08:39
Фото: ПАО "Аэрофлот".
Крупнейший авиаперевозчик Российской Федерации — компания «Аэрофлот» — в рамках общего курса на импортозамещение увеличивает на своих рейсах долю продуктов питания и напитков отечественного производства.

За текущий год «Аэрофлот» увеличил до 90% и более долю продуктов и напитков производства России, предлагаемых пассажирам рейсов компании. Известно, что в 2021 году этот показатель был значительно ниже — примерно 60%, пишут novostivolgograda.ru.

Согласно заявлению авиаперевозчика, в сложившихся на сегодняшний день непростых экономических условиях компания и далее планирует отдавать предпочтение продуктам и напиткам российского производства, предлагая их пассажирам своих лайнеров. Таким образом «Аэрофлот» поддерживает общий курс на импортозамещение.

В настоящее время большая часть позиций бортового меню почти на 100% приготовлена из продуктов производства России. В частности, это хлебобулочные изделия, молоко и соки, соусы и блюда из птицы. Доля мясных, рыбных, а также морепродуктов производства РФ немного не достигает 100%. Доля сортов сыра отечественного производства в меню Аэрофлота составляет 85—100%.

Среди позиций винной карты бортового меню авиакомпании российские напитки составляют порядка 70%, при этом их ассортимент продолжает расширяться. В частности, на рейсах «Аэрофлота» уже предлагаются спиртные напитки производства Кубани: красное, белое и игристое вина — в бизнес-классе, а также красное и белое — в эконом- и комфорт-классах.

«Аэрофлоту», занимающему лидирующую позицию среди перевозчиков в сегменте гражданской авиации России, принадлежат авиакомпании «Россия» и «Победа». Общий пассажиропоток авиаперевозчика за прошедший год превысил 40 млн человек. «Аэрофлот» стал крупнейшим заказчиком новых самолетов отечественного производства в условиях санкционного давления, с которым пришлось столкнуться российскому рынку авиаперевозок. В планах компании —до 2030 года пополнить свой воздушный парк более чем тремястами воздушными лайнерами производства России.

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