Доля отечественных продуктов и напитков на рейсах «Аэрофлота» составляет 90%

В настоящее время большая часть позиций бортового меню почти на 100% приготовлена из продуктов производства России. В частности, это хлебобулочные изделия, молоко и соки, соусы и блюда из птицы. Доля мясных, рыбных, а также морепродуктов производства РФ немного не достигает 100%. Доля сортов сыра отечественного производства в меню Аэрофлота составляет 85—100%.