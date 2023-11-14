Доктор Мясников рассказал, как получить физическую нагрузку без посещения спортзала

Действительно, не всегда удается найти время, силы и деньги для похода в спортзал или бассейн. Тем не менее, физическую нагрузку можно получить в самых обычных местах: в доме, на улице и так далее. Например, можно пройти несколько остановок пешком, отказаться от лифта и подниматься на этажи пешком.