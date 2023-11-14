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Published Сегодня, 17:35

Modified Сегодня, 17:38

Updated Сегодня, 17:38

Доктор Мясников рассказал, как получить физическую нагрузку без посещения спортзала

14 ноября 2023, 17:35
Физическая активность является одной из основных составляющих крепкого здоровья, особенно для сердечно-сосудистой системы. Медики и эксперты рекомендуют больше двигаться. Но не всегда понятно, где найти время для этой активности.

Не все могут себе позволить регулярные тренировки в спортзале — не хватает времени или денег на абонемент. Как в этом случае поддерживать свое тело и организм в форме?

Знаменитый врач и ведущий Александр Мясников в интервью Общественной службе новостей рассказал, что для здоровья не обязательно заниматься спортом. По его словам, физическую активность всегда можно найти в повседневной жизни. Он приводит пример своей мамы, которая всегда мыла полы руками даже в 90 лет. Это была своеобразная гимнастика для рук.

Действительно, не всегда удается найти время, силы и деньги для похода в спортзал или бассейн. Тем не менее, физическую нагрузку можно получить в самых обычных местах: в доме, на улице и так далее. Например, можно пройти несколько остановок пешком, отказаться от лифта и подниматься на этажи пешком.

Мясников напоминает, что на протяжении истории большая часть людей не занималась спортом. Они просто были активными в повседневной жизни: ходили много, носили грузы, поднимались по лестницам, работали физически. Даже монархи использовали лестницы для перемещения по своим замкам.

Удобства современной жизни отнимают у людей качество жизни и здоровье. Мы должны задуматься и отказываться от таких удобств как лифты, онлайн-услуги, доставка на дом, пояснил врач. Важно просто двигаться и быть активными в повседневной жизни.

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