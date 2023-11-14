Депутат от Омской области предложил приблизить маткапитал к стоимости квартиры

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
Депутат Государственной Думы от Омской области Андрей Алехин предложил проиндексировать материнский капитал, чтобы он был приближен к стоимости квартиры, сообщает издание «Лента.ру».
Парламентарий напомнил, что маткапитал изначально был предназначен для покупки жилья. Однако за последние время стоимость недвижимости существенно выросла.
«Сегодня близко к квартире с этими деньгами не подойдешь, поэтому, на мой взгляд, необходимо увеличить материнский капитал, чтобы такая возможность была», — рассказал Алехин.
Депутат сообщил, что в настоящее время однокомнатная квартира в Омске стоит около 4 млн рублей.
Ранее Город55 рассказывал, что жители Омской области в среднем отдают больше половины (55%) от ежемесячного заработка на выплаты по ипотеке. При этом средний срок кредита составляет 295 месяцев (24,6 года), а средний размер ипотечного займа — 3,4 млн рублей.