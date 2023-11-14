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Published Сегодня, 08:13

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Updated Сегодня, 08:15

Андрей Алехин

Депутат от Омской области предложил приблизить маткапитал к стоимости квартиры

14 ноября 2023, 08:13
Фото: Город55
Андрей Алехин
По словам Андрея Алехина, нынешний размер материнского капитала не может конкурировать со стоимостью жилья.

Депутат Государственной Думы от Омской области Андрей Алехин предложил проиндексировать материнский капитал, чтобы он был приближен к стоимости квартиры, сообщает издание «Лента.ру».

Парламентарий напомнил, что маткапитал изначально был предназначен для покупки жилья. Однако за последние время стоимость недвижимости существенно выросла.

«Сегодня близко к квартире с этими деньгами не подойдешь, поэтому, на мой взгляд, необходимо увеличить материнский капитал, чтобы такая возможность была», — рассказал Алехин.

Депутат сообщил, что в настоящее время однокомнатная квартира в Омске стоит около 4 млн рублей.

Ранее Город55 рассказывал, что жители Омской области в среднем отдают больше половины (55%) от ежемесячного заработка на выплаты по ипотеке. При этом средний срок кредита составляет 295 месяцев (24,6 года), а средний размер ипотечного займа — 3,4 млн рублей.

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#Общество#Недвижимость#Омск#Депутат#Материнский капитал#Жилье#Ипотека#Евгений Игишев
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