Депутат от Омской области предложил приблизить маткапитал к стоимости квартиры

Ранее Город55 рассказывал, что жители Омской области в среднем отдают больше половины (55%) от ежемесячного заработка на выплаты по ипотеке. При этом средний срок кредита составляет 295 месяцев (24,6 года), а средний размер ипотечного займа — 3,4 млн рублей.