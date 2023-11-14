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Буцаев: РЭО перечислил номинантов «Зеленой премии» в 6 категориях

Буцаев: РЭО перечислил номинантов «Зеленой премии» в 6 категориях

14 ноября 2023, 12:15
Фото: 1MI
Российский экологический оператор (РЭО) опубликовал шорт-листы экопроектов «Зеленой премии», которые были отобраны из более чем 3,8 тысячи заявок.

Заявки включали экопроекты по защите окружающей среды, формированию экономики замкнутого цикла в России, формированию новой модели потребления, развитию отрасли по обращению с отходами, передает 56orb.ru.

Как сказал гендиректор РЭО Денис Буцаев, победители премии смогут рассчитывать на поддержку и развитие, но главное, они заявят о себе и покажут на своем примере, что на экологическую обстановку в своей стране можно влиять в лучшую сторону.

В жюри «Зеленой премии» вошли специалисты сферы обращения с отходами, общественные деятели, госслужащие и сотрудники госкомпаний. Они оценят проекты в шести номинациях: «Образовательные проекты», «Культурные и медийные проекты», «Инициативы отраслевых компаний», «Общественные и волонтерские проекты», «Корпоративные проекты», «Экологичные практики в строительстве». Не считая последнюю номинацию, во всех остальных в шорт-лист включили по 20 проектов со всех регионов.

Как поделился глава PR-департамента РЭО Дмитрий Бойко, на премии будет и закрытая номинация «Регионы России».

«РЭО оценит, как субъекты РФ проводят реформу отрасли по обращению с отходами», — сказал он.

«Зеленая премия — 2023» пройдет в Москве 4 декабря. Она нацелена на поддержку экологических инициатив и проектов, направленных на формирование экономики замкнутого цикла в стране.

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