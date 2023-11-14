Бастрыкин назначил проверку по факту похищения и избиения девушки в Уфе

Согласно информации из телеграм-канала Shot, девушка приехала в Уфу для заработка и познакомилась с молодым человеком. Но вскоре она решила завершить отношения. Однако он не согласился на расставание и привлек ее к себе в квартиру, где жестоко избил ее. Чтобы она не могла вызвать помощь, он разбил ее телефон. В течение двух недель он удерживал ее как заложницу. Имелось в виду, что девушка сирота, поэтому никто не подавал о ней заявление о пропаже, пишет ФедералПресс.