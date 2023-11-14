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Бастрыкин назначил проверку по факту похищения и избиения девушки в Уфе

14 ноября 2023, 07:10
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, возьмет под свой контроль проверку информации о незаконных действиях в отношении молодой женщины в столице Башкирии.

По данным социальных сетей и СМИ, ранее судимый 24-летний мужчина удерживал 21-летнюю сироту в своей квартире в течение двух недель. Он ежедневно избивал ее и разбил ее мобильный телефон. Пострадавшую госпитализировали с серьезными травмами.

Согласно информации из телеграм-канала Shot, девушка приехала в Уфу для заработка и познакомилась с молодым человеком. Но вскоре она решила завершить отношения. Однако он не согласился на расставание и привлек ее к себе в квартиру, где жестоко избил ее. Чтобы она не могла вызвать помощь, он разбил ее телефон. В течение двух недель он удерживал ее как заложницу. Имелось в виду, что девушка сирота, поэтому никто не подавал о ней заявление о пропаже, пишет ФедералПресс.

Благодаря матери молодого человека, девушке удалось спастись. Мать пришла навестить своего сына и увидела, что происходит, после чего предложила вызвать полицию. После этого молодой человек скрылся.

В больнице у девушки выявили трещины в позвоночнике и гематомы по всему телу.

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