Астрофизики из Самары воссоздали «пришельцев», способных зародить жизнь на Земле

Posted Сегодня, 17:33
Published Сегодня, 17:33
Modified Сегодня, 17:35
Updated Сегодня, 17:35
Для этого ученые использовали специальное оборудование, которое позволило получить молекулы хелатирующих агентов. Эти вещества помогали ионам металлов проникать внутрь первых примитивных клеток и обеспечивать их нормальную работу, пишет Общественная служба новостей со ссылкой на портал niasam.ru.
По словам астрофизиков, хелатирующие агенты могут возникнуть в льду межзвездного пространства и далее попасть на Землю вместе с метеоритами. Таким образом происходит перенос этих важных компонентов для жизни на планету.
Отмечается, что теоретическая часть исследования была проведена в Самарском университете имени Королева, а экспериментальная — в Гавайском университете в США.