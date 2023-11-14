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Астрофизики из Самары воссоздали «пришельцев», способных зародить жизнь на Земле

14 ноября 2023, 17:33
Специалисты в области астрофизики из Самары и США совместно провели эксперимент, в результате которого были созданы вещества, способные оказать влияние на зарождение жизни на Земле.

Для этого ученые использовали специальное оборудование, которое позволило получить молекулы хелатирующих агентов. Эти вещества помогали ионам металлов проникать внутрь первых примитивных клеток и обеспечивать их нормальную работу, пишет Общественная служба новостей со ссылкой на портал niasam.ru.

По словам астрофизиков, хелатирующие агенты могут возникнуть в льду межзвездного пространства и далее попасть на Землю вместе с метеоритами. Таким образом происходит перенос этих важных компонентов для жизни на планету.

Отмечается, что теоретическая часть исследования была проведена в Самарском университете имени Королева, а экспериментальная — в Гавайском университете в США.

#Общество
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