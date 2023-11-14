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Экс-замминистра Марине Степановой вынесли приговор в омском суде

8 лет тюрьмы и 22 миллиона штрафа. Омский суд вынес приговор Марине Степановой

14 ноября 2023, 10:08
Фото: СУ СКР по Омской области

Экс-замминистра Марине Степановой вынесли приговор в омском суде

Приговор бывшей чиновнице вынесли сегодня в Куйбышевском районном суде Омска.

Бывший заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области признана виновной в коммерческом подкупе (чч. 7, 8 ст. 204 УК РФ) и получении взятки (ч. 2 ст. 290 УК РФ).

Установлено, что в 2020–2021 годах, во время работы руководителем некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Омской области», Степанова получила от директоров двух компаний взятки. Также было оплачено обучение ее мужа, аренда квартиры, ноутбук и шубу из меха соболя на общую сумму более 7,5 млн рублей.

Кроме того, в региональном управлении ФСБ сообщили, что в результате действий Марины Степановой у «Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Омской области» образовалась кредиторская задолженность в размере более 3 млрд рублей, что причинило ущерб Омской области и создало предпосылки для увеличения стоимости тарифа на капитальный ремонт для населения.

Суд приговорил Степанову к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом 22 млн рублей, а также с лишением права в течение 4 лет занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти.

Вдобавок к этому суд постановил изъять в доход государства сумму, соответствующую взятке, в размере 7,1 млн рублей, а также полученные преступным путем предметы. Вероятно, речь идет о соболиной шубе стоимостью 749 тысяч рублей и место под авто у ТК «Топаз» в Омске за 426 тысяч рублей.

Видео: СУ СКР по Омской области
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В СУ СКР по Омской области добавили, что именно с подачи Степановой был сдвинут срок капитального ремонта многоквартирного жилого дома № 53 по ул. 20 Партсъезда, из-за чего 12 августа 2022 года в доме обрушилась кирпичная кладка.

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