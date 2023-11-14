8 лет тюрьмы и 22 миллиона штрафа. Омский суд вынес приговор Марине Степановой

Вдобавок к этому суд постановил изъять в доход государства сумму, соответствующую взятке, в размере 7,1 млн рублей, а также полученные преступным путем предметы. Вероятно, речь идет о соболиной шубе стоимостью 749 тысяч рублей и место под авто у ТК «Топаз» в Омске за 426 тысяч рублей.