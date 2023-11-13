Завершился второй Российский винодельческий форум

Posted Сегодня, 14:55
Published Сегодня, 14:55
Modified Сегодня, 15:09
Updated Сегодня, 15:09
Как и в предыдущем году, на форуме собрались виноделы, виноградари, дистрибьюторы, закупщики торговых сетей и ресторанов, журналисты и блогеры. Главной задачей деловой программы стало желание участников рынка изменить мировое представление о качестве и конкурентоспособности российского вина.
Российское виноделие продолжает стремительно развиваться. С 2018 года объем производства вина в нашей стране вырос с 32 миллионов до 60 миллионов декалитров в 2022-м. Российский винодельческий форум стал основной площадкой для объединения усилий отрасли и достижения самых высоких стандартов, отметил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.
На пленарной сессии «Вино России: курс на долгосрочную поддержку и стратегическое развитие» были определены основные направления поддержки отрасли и повышения ее эффективности. Модератором сессии выступил председатель правления ассоциации «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» Дмитрий Киселев, который подчеркнул важность обсуждения состояния отрасли, влияния санкций, значимости науки, давления импорта и мер по защите рынка.
Особое внимание привлекло выступление министра сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрия Патрушева. В своей речи он отметил, что государство уделяет большое внимание российскому вину и обратился к вопросам развития виноградарства как части этой отрасли.
В рамках сессии «Вперед в будущее виноделия» была представлена «Федеральная стратегия развития виноградарства и виноделия» на период до 2050 года. Также на форуме обсуждались онлайн-продажи российского вина, требования ГОСТа, инвестиции и другие темы.
Организаторами форума выступили Фонд Росконгресс и ассоциация «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» при поддержке Правительства Российской Федерации. Соорганизатор — Россельхозбанк. Информационным партнером форума стал медиахолдинг 1MI.