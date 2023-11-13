Завершился второй Российский винодельческий форум

Российское виноделие продолжает стремительно развиваться. С 2018 года объем производства вина в нашей стране вырос с 32 миллионов до 60 миллионов декалитров в 2022-м. Российский винодельческий форум стал основной площадкой для объединения усилий отрасли и достижения самых высоких стандартов, отметил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.