За 2023 год малые и средние предприятия привлекли 791 млрд рублей в рамках НГС

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
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Updated Сегодня, 08:54
Как отметил глава Минэкономразвития России Максим Решетников, российский бизнес особенно нуждается в доступном финансировании в условиях изменения логистики, переориентации на новые рынки и перестройки процессов производства, пишут РИА Новости.
«Поэтому Корпорация МСП, региональные гарантийные организации помогают предпринимателям привлекать банковское финансирование при помощи гарантий и поручительств, когда собственного залога нет или его недостаточно», — сказал министр.
Отметим, что благодаря льготным программам и многоуровневой гарантийной системе кредитование малого и среднего бизнеса становится более доступным, в том числе по банковским продуктам. О том, что данный инструмент эффективен и востребован, свидетельствует положительная динамика. Так, за девять месяцев 2023 года показатель объема финансовой поддержки в рамках НГС составил на 57% больше, чем за такой же период прошлого года. В период с 2019 по 2022 год консолидированный объем финансирования в рамках данной системы увеличился на 90%, а число получивших ее предпринимателей в 2022 году выросло на 440% по отношению к 2019 году.
Регионами с самым высоким приростом объема финансовой поддержки по итогам трех кварталов текущего года по сравнению с аналогичным периодом за 2022 год стали Карачаево-Черкесская Республика (393%, рост до 2,6 миллиарда рублей), Чечня (197%, до 3,6 миллиарда), Карелия (185%, до 9,5 миллиарда рублей). Этот список продолжают Магаданская область (171%, до 0,8 миллиарда) и Республика Калмыкия (169%, до 0,5 миллиарда рублей). К субъектам с высоким показателем прироста финансовой поддержки относятся Свердловская область и Республика Тыва. В число лидеров также вошли Республика Северная Осетия — Алания, Астраханская и Псковская области.
Как подчеркнул генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, НГС для бизнесмена — это поручитель в лице государства, который позволяет предпринимателю получать финансирование при отсутствии у него залога и берет на себя часть рисков. Глава Корпорации рассказал об отраслях с самым высоким приростом финансовой поддержки МСБ за январь — сентябрь 2023 года. Так, в сфере общепита и гостиничного бизнеса этот показатель составил 2,6, в области транспортировки и хранения — 2,3. В сфере информации и связи объем поддержки увеличился вдвое.
За первые три квартала 2023 года первое место по абсолютным показателям объемов финподдержки среди МСБ занимает сфера торговли (234,2 миллиарда рублей). На втором месте — обрабатывающее производство (199,6 миллиарда рублей). Далее следует сфера транспортировки и хранения (69,4 миллиарда рублей). Замыкает топ отраслей-лидеров сельское хозяйство с показателем 38,3 миллиарда рублей.
Напомним, что в Национальную гарантийную систему входят Корпорация МСП, ее дочернее предприятие МСП Банк, а также региональные гарантийные организации. Они помогают бизнесу привлекать банковское финансирование при помощи гарантий и поручительств в случае, если у них нет залога. Такая поддержка предоставляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Его куратором выступает первый вице-премьер Андрей Белоусов.