За 2023 год малые и средние предприятия привлекли 791 млрд рублей в рамках НГС

Отметим, что благодаря льготным программам и многоуровневой гарантийной системе кредитование малого и среднего бизнеса становится более доступным, в том числе по банковским продуктам. О том, что данный инструмент эффективен и востребован, свидетельствует положительная динамика. Так, за девять месяцев 2023 года показатель объема финансовой поддержки в рамках НГС составил на 57% больше, чем за такой же период прошлого года. В период с 2019 по 2022 год консолидированный объем финансирования в рамках данной системы увеличился на 90%, а число получивших ее предпринимателей в 2022 году выросло на 440% по отношению к 2019 году.