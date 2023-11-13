Врачи советуют индивидуальный подход к лечению постковидного состояния

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
Профессор Института космических исследований Российской академии наук, врач-терапевт Рина Заславская отмечает, что лечение постковидного состояния должно быть индивидуальным и учитывать конкретные проявления у пациента. Важно обратиться за помощью к опытным специалистам и следовать их рекомендациям для восстановления здоровья и улучшения качества жизни, пишет Pravda.Ru.
Для повышения иммунитета рекомендуется использовать комплексные методы, такие как регуляция питания, включение овощей и фруктов в рацион, прием витаминов и минералов. Однако каждый случай постковидного состояния уникален, и нет универсального подхода к лечению.