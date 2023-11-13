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Published Сегодня, 12:15

Modified Сегодня, 14:20

Updated Сегодня, 14:20

Врачи советуют индивидуальный подход к лечению постковидного состояния

13 ноября 2023, 12:15
Врачи советуют индивидуальный подход к лечению постковидного синдрома. Это состояние может возникать после перенесенной вирусной инфекции и иметь различные проявления, такие как слабость, немощность, депрессия, поражение периферических нервов, обострение хронических заболеваний и другие симптомы.

Профессор Института космических исследований Российской академии наук, врач-терапевт Рина Заславская отмечает, что лечение постковидного состояния должно быть индивидуальным и учитывать конкретные проявления у пациента. Важно обратиться за помощью к опытным специалистам и следовать их рекомендациям для восстановления здоровья и улучшения качества жизни, пишет Pravda.Ru.

Для повышения иммунитета рекомендуется использовать комплексные методы, такие как регуляция питания, включение овощей и фруктов в рацион, прием витаминов и минералов. Однако каждый случай постковидного состояния уникален, и нет универсального подхода к лечению.

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