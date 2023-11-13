Врачи советуют индивидуальный подход к лечению постковидного состояния

Профессор Института космических исследований Российской академии наук, врач-терапевт Рина Заславская отмечает, что лечение постковидного состояния должно быть индивидуальным и учитывать конкретные проявления у пациента. Важно обратиться за помощью к опытным специалистам и следовать их рекомендациям для восстановления здоровья и улучшения качества жизни, пишет Pravda.Ru.