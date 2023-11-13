Вирусолог рассказал про четыре вида гриппа этой осени

Согласно словам специалиста, мы ежедневно сталкиваемся с разными видами гриппа, которые обозначаются латинскими буквами. Вирусы типа А заражают людей, птиц и животных, а вирусы типа В угрожают только людям. От этих штаммов время от времени возникают варианты с повышенной заразностью, которые могут быстро распространяться и вызывать лихорадку и болевые симптомы.