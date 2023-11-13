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Вирусолог рассказал про четыре вида гриппа этой осени

Вирусолог рассказал про четыре вида гриппа этой осени

13 ноября 2023, 09:44
Фото: 1MI
В России циркулируют четыре вида вирусов гриппа, которые могут вызывать вспышки заболеваемости и даже пандемии; чтобы предотвратить заражение, необходимо делать прививки, избегать самолечения антибиотиками и соблюдать стандартные меры профилактики.

В регионах циркулируют четыре разновидности гриппа, которые вызывают вспышки заболеваемости. Вирусолог Сергей Вострухов рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о том, какие виды гриппа угрожают людям и как можно обезопасить свое здоровье.

Согласно словам специалиста, мы ежедневно сталкиваемся с разными видами гриппа, которые обозначаются латинскими буквами. Вирусы типа А заражают людей, птиц и животных, а вирусы типа В угрожают только людям. От этих штаммов время от времени возникают варианты с повышенной заразностью, которые могут быстро распространяться и вызывать лихорадку и болевые симптомы.

Тем не менее, вирус гриппа типа C не вызывает серьезного заболевания и не представляет опасности для общественного здоровья, а вирус типа D не передается от человека к человеку и инфицирует преимущественно крупный рогатый скот.

Вострухов предупредил о том, что мутировавшие варианты штаммов A и B появляются довольно часто и являются особенно опасными. Чтобы сдержать их распространение, необходимо делать прививки против гриппа, которые эффективны против актуальных вирусных штаммов на данный сезон. Профилактику следует проводить под наблюдением врачей и только после полного отсутствия противопоказаний.

Специалист также рекомендует избегать самолечения антибиотиками и принимать их только после консультации со специалистом, чтобы избежать серьезных последствий. Неправильное использование антибиотиков может привести к появлению новых устойчивых бактериальных штаммов, с которыми все сложнее справиться.

Он добавил, что помимо прививок, стандартные меры профилактики и индивидуальной защиты также помогут защититься от гриппа. Рекомендуется избегать скопления людей, не контактировать с больными и принимать поливитаминные препараты.

В Москве и Московской области циркулируют четыре разновидности гриппа, которые вызывают вспышки заболеваемости. Эти вирусы ранее приводили к пандемии. Об этом сообщил вирусолог Сергей Вострухов.

Специалист описал особенности распространения этих видов гриппа в Москве и Подмосковье и дал советы по защите здоровья.

По словам биотехнолога, мы ежедневно сталкиваемся с различными типами гриппа, которые обозначаются латинскими буквами.

«Человек, птицы и животные могут быть заражены вирусом типа А, а только человек подвержен угрозе от вируса типа В. Из этих штаммов иногда возникают варианты, которые очень заразны», — пояснил Вострухов в интервью «Подмосковье сегодня».

По словам эксперта, такие варианты вирусов легко передаются от человека к человеку, быстро развиваются в организме и вызывают высокую температуру и боль.

«Вирус гриппа типа С не вызывает серьезных заболеваний. Этот вид не представляет опасности для общественного здоровья. Вирус типа D вообще не передается человеку, он поражает преимущественно крупный рогатый скот. От него нет серьезной эпидемической угрозы», — подчеркнул специалист.

Вирусолог предупредил о частом появлении мутировавших вариантов штаммов гриппа А и В. Они особенно опасны, поэтому их распространение можно удержать только с помощью комплексной защиты.

«Прежде всего, необходимо своевременно обратиться к врачам и сделать вакцинацию от гриппа, которая будет защищать от актуальных на данный сезон штаммов вируса. Профилактика должна проводиться под контролем врачей и только при полном отсутствии противопоказаний», — сказал эксперт.

Биотехнолог также рекомендовал избегать самолечения антибиотиками: их следует принимать только после консультации со специалистом. Последствия самостоятельного лечения могут быть очень серьезными.

«Кроме вреда для здоровья, неправильное использование антибиотиков может привести к появлению устойчивых к ним бактерий, с которыми все сложнее справиться. Традиционные методы лечения становятся менее эффективными», — отметил Вострухов.

Специалист добавил, что помимо всех этих мер профилактики и индивидуальной защиты также помогают в борьбе с гриппом. Следует избегать скопления людей, не контактировать с больными и принимать поливитаминные препараты.

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