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Published Сегодня, 06:05

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Updated Сегодня, 06:07

иллюстрация

Виноват туман. В Омске задержали несколько рейсов в Москву, Санкт-Петербург и Сочи

13 ноября 2023, 06:05
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске из-за густого тумана задержали рейсы в Москву, Санкт-Петербург и Сочи

Практически все самолеты вылетели до места назначения, но один еще ждет своего отправления.

Накануне, 12 ноября, в Омске образовался густой туман. В связи с этим в местном аэровокзале произошли изменения. Из-за погодных условий пришлось сдвинуть расписание рейсов, которые были запланированы на утро.

Так, перенесли вылет в Санкт-Петербург. Авиакомпания «Россия» должна была отправить лайнер в 05:30, но в итоге отправление случилось в 05:54. Самолет перевозчика «Победа» остался в Омске на три часа. Полет в Москву (Шереметьево) был запланирован на 07:05, но фактически осуществился в 10:07.

«Аэрофлот» также перенес рейс в Шереметьево, с 08:05 до 11:20. Компания «Уральские авиалинии» намеревалась отправить омских пассажиров в Домодедово в 06:35. Отправление по итогу случилось в 11:47. В 09:15 должен был вылететь лайнер «Икара» в Сочи, но его задержали до 12:00.

Кроме того, отменился рейс в Уфу и Минеральные Воды компании «Азимут».

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#Омск#Омская область#Аэропорт#Задержка рейса#Новости#Туман#Омский аэропорт#Задержка самолета#Алина Ясинская
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