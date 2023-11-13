Виноват туман. В Омске задержали несколько рейсов в Москву, Санкт-Петербург и Сочи

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
Накануне, 12 ноября, в Омске образовался густой туман. В связи с этим в местном аэровокзале произошли изменения. Из-за погодных условий пришлось сдвинуть расписание рейсов, которые были запланированы на утро.
Так, перенесли вылет в Санкт-Петербург. Авиакомпания «Россия» должна была отправить лайнер в 05:30, но в итоге отправление случилось в 05:54. Самолет перевозчика «Победа» остался в Омске на три часа. Полет в Москву (Шереметьево) был запланирован на 07:05, но фактически осуществился в 10:07.
«Аэрофлот» также перенес рейс в Шереметьево, с 08:05 до 11:20. Компания «Уральские авиалинии» намеревалась отправить омских пассажиров в Домодедово в 06:35. Отправление по итогу случилось в 11:47. В 09:15 должен был вылететь лайнер «Икара» в Сочи, но его задержали до 12:00.
Кроме того, отменился рейс в Уфу и Минеральные Воды компании «Азимут».