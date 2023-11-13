Виноват туман. В Омске задержали несколько рейсов в Москву, Санкт-Петербург и Сочи

Так, перенесли вылет в Санкт-Петербург. Авиакомпания «Россия» должна была отправить лайнер в 05:30, но в итоге отправление случилось в 05:54. Самолет перевозчика «Победа» остался в Омске на три часа. Полет в Москву (Шереметьево) был запланирован на 07:05, но фактически осуществился в 10:07.