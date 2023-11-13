В «Омскоблстройзаказчике» назначили нового директора

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
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Updated Сегодня, 05:19
В бюджетном учреждении «Омскоблстройзаказчик» назначили нового директора. Им стал Андрей Бобровников, сообщили сегодня, 13 ноября, в региональном минстрое.
У Бобровникова высшее техническое образование, он окончил ОмГТУ по специальности «Тепловые электрические станции». Также получил диплом по дополнительному направлению «Проектирование зданий и сооружений».
Ранее Андрей Бобровников работал инженером-конструктором, инженером по проектированию сетей отопления и вентиляции, главным инженером проектного бюро. С 2019 года возглавлял ООО «Проектный институт „Горпроект“».
«Омскоблстройзаказчик» занимается работой с подрядчиками, организацией контрактов на строительство. Учредителями являются региональные минимущество и минстрой.
Напомним, что на бывшего руководителя «Омскоблстройзаказчика» Егора Кирьякова завели уголовное дело за взяточничество.