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В «Омскоблстройзаказчике» назначили нового директора

13 ноября 2023, 05:17
Фото: 1MI
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Должность занял Андрей Бобровников.

В бюджетном учреждении «Омскоблстройзаказчик» назначили нового директора. Им стал Андрей Бобровников, сообщили сегодня, 13 ноября, в региональном минстрое.

У Бобровникова высшее техническое образование, он окончил ОмГТУ по специальности «Тепловые электрические станции». Также получил диплом по дополнительному направлению «Проектирование зданий и сооружений».

Ранее Андрей Бобровников работал инженером-конструктором, инженером по проектированию сетей отопления и вентиляции, главным инженером проектного бюро. С 2019 года возглавлял ООО «Проектный институт „Горпроект“».

Фото: Министерство строительства Омской области

«Омскоблстройзаказчик» занимается работой с подрядчиками, организацией контрактов на строительство. Учредителями являются региональные минимущество и минстрой.

Напомним, что на бывшего руководителя «Омскоблстройзаказчика» Егора Кирьякова завели уголовное дело за взяточничество.

На экс-директора «Омскоблстройзаказчика» Кирьякова завели дело за взятку
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#Общество#Руководитель#Омск#Омская область#Директор#ОмГТУ#Евгений Игишев#Омскоблстройзаказчик
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