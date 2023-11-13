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Published Сегодня, 15:33

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Традиции и приметы 14 ноября

13 ноября 2023, 15:33
14 ноября в православных храмах отмечается память двух святых бессребреников, Космы и Дамиана. В народном календаре этот день известен как Кузьминки. Согласно традиции, на этот день провожали осень и встречали зиму.

Кузьминки были посвящены святым, которых считали защитниками домашнего очага и покровителями различных ремесленников, особенно кузнецов и рукодельниц. Об этом пишет Общественная служба новостей.

Кроме того, существовали и другие обычаи и запреты, связанные с этой датой.

На Кузьминки считалось нежелательным решать проблемы, связанные с отношениями. По поверью, это могло привести к серьезным ссорам между людьми. Поэтому на этот день лучше избегать споров и упреков. Также не рекомендуется устраивать свидания, признаваться в любви или совершать свадьбы — все это может закончиться разочарованием и разбитым сердцем.

14 ноября (1 ноября по старому стилю) запрещено выбрасывать куриные кости или яичную скорлупу после обеда. По преданию, это может привести к тяжелому заболеванию. Вместо этого рекомендуется похоронить эти предметы в землю рядом с домом.

Этот день также не рекомендуется для крупных покупок или финансовых дел. Лучше отложить их на другое время.

В древние времена считалось, что в Кузьминки не следует смотреть в глаза бедным людям, чтобы не сглазить их. При подаче милостыни обычно смотрели в пол или в сторону.

Ближе к вечеру закрывали окна и двери, так как говорили, что лунный свет может лишить молодых девушек красоты.

С другой стороны, 14 ноября — это особый день, когда нужно прислушиваться к своей интуиции и обращать внимание на сновидения.

Хозяйкам рекомендуется готовить блюда из курицы или яиц, чтобы обеспечить хорошее здоровье всем членам семьи.

Маленьким детям и пожилым людям на Кузьминки давали есть куриное сердце, так как считалось, что это помогает в излечении от болезней.

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