Традиции и приметы 14 ноября

Posted Сегодня, 15:33
Published Сегодня, 15:33
Modified Сегодня, 15:39
Updated Сегодня, 15:39
Кузьминки были посвящены святым, которых считали защитниками домашнего очага и покровителями различных ремесленников, особенно кузнецов и рукодельниц. Об этом пишет Общественная служба новостей.
Кроме того, существовали и другие обычаи и запреты, связанные с этой датой.
На Кузьминки считалось нежелательным решать проблемы, связанные с отношениями. По поверью, это могло привести к серьезным ссорам между людьми. Поэтому на этот день лучше избегать споров и упреков. Также не рекомендуется устраивать свидания, признаваться в любви или совершать свадьбы — все это может закончиться разочарованием и разбитым сердцем.
14 ноября (1 ноября по старому стилю) запрещено выбрасывать куриные кости или яичную скорлупу после обеда. По преданию, это может привести к тяжелому заболеванию. Вместо этого рекомендуется похоронить эти предметы в землю рядом с домом.
Этот день также не рекомендуется для крупных покупок или финансовых дел. Лучше отложить их на другое время.
В древние времена считалось, что в Кузьминки не следует смотреть в глаза бедным людям, чтобы не сглазить их. При подаче милостыни обычно смотрели в пол или в сторону.
Ближе к вечеру закрывали окна и двери, так как говорили, что лунный свет может лишить молодых девушек красоты.
С другой стороны, 14 ноября — это особый день, когда нужно прислушиваться к своей интуиции и обращать внимание на сновидения.
Хозяйкам рекомендуется готовить блюда из курицы или яиц, чтобы обеспечить хорошее здоровье всем членам семьи.
Маленьким детям и пожилым людям на Кузьминки давали есть куриное сердце, так как считалось, что это помогает в излечении от болезней.