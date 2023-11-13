Традиции и приметы 14 ноября

На Кузьминки считалось нежелательным решать проблемы, связанные с отношениями. По поверью, это могло привести к серьезным ссорам между людьми. Поэтому на этот день лучше избегать споров и упреков. Также не рекомендуется устраивать свидания, признаваться в любви или совершать свадьбы — все это может закончиться разочарованием и разбитым сердцем.