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«Совушка чувствует себя хорошо». Омичи спасли дикую птицу на трассе

13 ноября 2023, 07:35
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омичи спасли на трассе сову, которая не могла улететь несколько дней

Птицу отвезли в ветеринарную клинику. Ей предстоит пройти лечение и реабилитация.

Омичи спасли сову, которая несколько дней просидела на трассе и не могла улететь. Вчера, 12 ноября, в паблике «Инцидент Омск» появилось сообщение с призывом о помощи.

«На 63 км по 45-й трассе, между селом Юрьево и поселком Ударный, сидит сова уже 5 день. Кто знает, куда можно обратиться, кто сможет помочь птице? Не может, чтобы ночная птица сидела весь день на трассе. К себе не подпускает», — говорилось в сообщении.

Очевидцы предположили, что у совы травмы крыльев и, возможно, головы. Позже стало известно, что птицу поймали и отвезли в ветеринарную клинику.

«Совушка чувствует себя хорошо, при изъятии с трассы не пострадала. Передана на реабилитацию в омскую клинику „Ветэкзотик“, где первично ее осмотрели, накормили и напоили», — рассказала омичка Юлия Сафонова.

Сове предстоит пройти лечение, после чего ее отправят в Новосибирск в Центр реабилитации диких животных.

Фото: Инцидент Омск

В начале ноября в Омской области сотрудники прокуратуры спасли краснокнижную птицу. Подорлика с покусанным крылом нашли в лесу под Крутинкой.

Подорлик с покусанным крылом. Омские прокуроры спасли редкую птицу
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#Омск#Птица#Евгений Игишев#Окружающая среда#Сова#Ветэкзотик#Центр реабилитации диких животных
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