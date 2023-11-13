«Совушка чувствует себя хорошо». Омичи спасли дикую птицу на трассе

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
Омичи спасли сову, которая несколько дней просидела на трассе и не могла улететь. Вчера, 12 ноября, в паблике «Инцидент Омск» появилось сообщение с призывом о помощи.
«На 63 км по 45-й трассе, между селом Юрьево и поселком Ударный, сидит сова уже 5 день. Кто знает, куда можно обратиться, кто сможет помочь птице? Не может, чтобы ночная птица сидела весь день на трассе. К себе не подпускает», — говорилось в сообщении.
Очевидцы предположили, что у совы травмы крыльев и, возможно, головы. Позже стало известно, что птицу поймали и отвезли в ветеринарную клинику.
«Совушка чувствует себя хорошо, при изъятии с трассы не пострадала. Передана на реабилитацию в омскую клинику „Ветэкзотик“, где первично ее осмотрели, накормили и напоили», — рассказала омичка Юлия Сафонова.
Сове предстоит пройти лечение, после чего ее отправят в Новосибирск в Центр реабилитации диких животных.
В начале ноября в Омской области сотрудники прокуратуры спасли краснокнижную птицу. Подорлика с покусанным крылом нашли в лесу под Крутинкой.