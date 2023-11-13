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Published Сегодня, 10:02

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Updated Сегодня, 10:05

иллюстрация

Соперник поражен. В Омской области мужчина из ревности забил собутыльника колуном

13 ноября 2023, 10:02
Фото: Город55
иллюстрация

В Омской области мужчина из ревности забил собутыльника колуном

Следователи осмотрели место происшествия и задержали подозреваемого.

В Омской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства сельчанина (ч. 1 ст. 105 УК РФ). На теле 49-летнего жителя города Тары эксперты обнаружили следы насильственной смерти.

При проверке оказалось, что к преступлению может быть причастен 33-летний знакомый погибшего. Он ранее уже был судим, в том числе за убийство. Подозреваемого задержали, рассказали в пресс-центре регионального следкома.

Как считает следствие, мужчины пили алкоголь вместе. В какой-то момент между ними развязался конфликт на почве ревности. Собутыльник помоложе схватился за металлический колун и ударил другого много раз по телу и голове. Тот скончался на месте происшествия.

Следователи изъяли вещественные доказательства и продолжают расследование. Ранее в СУ СК РФ по Омской области сообщали об обнаружении тела молодого бездомного мужчины. Его нашли рядом с домом по улице 6-я Станционная.

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#Происшествия#Омск#Омская область#Убийство#Уголовное дело#Алкоголь#Ревность#Новости#СУ СКР Омской области#Алина Ясинская#Собутыльники
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