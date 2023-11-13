Соперник поражен. В Омской области мужчина из ревности забил собутыльника колуном

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
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Updated Сегодня, 10:05
В Омской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства сельчанина (ч. 1 ст. 105 УК РФ). На теле 49-летнего жителя города Тары эксперты обнаружили следы насильственной смерти.
При проверке оказалось, что к преступлению может быть причастен 33-летний знакомый погибшего. Он ранее уже был судим, в том числе за убийство. Подозреваемого задержали, рассказали в пресс-центре регионального следкома.
Как считает следствие, мужчины пили алкоголь вместе. В какой-то момент между ними развязался конфликт на почве ревности. Собутыльник помоложе схватился за металлический колун и ударил другого много раз по телу и голове. Тот скончался на месте происшествия.
Следователи изъяли вещественные доказательства и продолжают расследование. Ранее в СУ СК РФ по Омской области сообщали об обнаружении тела молодого бездомного мужчины. Его нашли рядом с домом по улице 6-я Станционная.