Семь жителей Омской области стали победителями хакатона по искусственному интеллекту

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
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Форум является частью президентской платформы «Россия — страна возможностей». По итогам соревнования 15 команд-победителей, представивших свои проекты, разделили призовой фонд в 3 000 000 рублей. Участники хакатона по искусственному интеллекту разработали решения в пяти кейсах, в каждом из которых боролись за призовой фонд в 600 000 рублей.
«Около 100 участников собрались в эти три дня на площадке в Ставрополе, и мы видели, в какой спортивной атмосфере проходило соревнование. Уверен, что и в онлайн команды провели бессонные ночи, создавая решения — до защит дошло 88 команд. Особая благодарность Северо-Кавказскому федеральному университету за предоставление площадки и Правительству Ставропольского края за содействие в проведении хакатона!» — подчеркнул первый заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.
Кейсодержателями хакатона выступили Минпромторг России совместно с Отраслевым центром разработки и внедрения информационных систем. Разработкой виртуального тренажера занялись участники в кейсе ОАО «РЖД» совместно с ООО «ОЦРВ» .где первое место заняла команда «Классификейшен репортеры» из Омской области.
«Наша команда из Омска. В этом году мы участвовали также в хакатоне Сибирского федерального округа проекта „Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект“. Со второго раза нам удалось победить. После первого соревнования мы учли все ошибки, о которых нам сказали эксперты. Благодаря этому нам удалось добиться победы», — рассказали участники команды команда «Классификейшен репортеры».
В ходе мероприятия к участникам обратился руководитель проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» АНО «Россия — страна возможностей» Иван Агутенков. Он отметил, что испытывает радость от того, что в наших хакатонах участвуют не только профессиональные разработчики, но и начинающие специалисты.
«Хочется подчеркнуть, что в проекте „Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект“ приняло участие 227 новичков, несколько команд выиграют специальные призы! Совсем скоро с 23 по 26 ноября пройдет Международный хакатон в Москве. Призовой фонд в 10 000 000 рублей и 10 кейсов от крупных компаний и ведомств ждут участников, мы приглашаем вас и будем рады видеть на площадке в Москве на заключительном соревновании сезона», — добавил он.
Также было отмечено, что основными целями проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» является создание системы отбора кадров для решения задач, поиск, развитие и поддержка талантливых, перспективных специалистов, повышение уровня обеспечения российского рынка технологий ИИ квалифицированными кадрами и популяризация искусственного интеллекта.