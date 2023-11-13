Семь жителей Омской области стали победителями хакатона по искусственному интеллекту

В ходе мероприятия к участникам обратился руководитель проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» АНО «Россия — страна возможностей» Иван Агутенков. Он отметил, что испытывает радость от того, что в наших хакатонах участвуют не только профессиональные разработчики, но и начинающие специалисты.