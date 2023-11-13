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иллюстрация

С несчастливым концом. Дети отравились после обеда на омской базе отдыха «Сказка»

13 ноября 2023, 06:54
Фото: Город55
иллюстрация

В Омской области дети серьезно отравились после обеда на местной базе отдыха

Юрлицо, которое организовывало питание для отдыхающих, было привлечено к административной ответственности.

В региональном Роспотребнадзоре сообщили о проверке на базе загородного отдыха «Сказка». В августе сотрудники бюджетного учреждения «Станция скорой медицинской помощи» получили информацию о случаях отравления детей на территории учреждения. У них диагностировали острую кишечную инфекцию.

Специалисты Роспотребнадзора выехали после этого на место и узнали, что питание в ресторане «Сказки» организует ООО «Лада». Выяснилось, что на складе было много овощей и фруктов, которые хранились без маркировки. Общий вес помидоров, огурцов, нектаринов и яблок составил 114 килограммов. При этом продукты хранились в неправильном температурном режиме.

Также несколько салатов не соответствовали требованиям технических регламентов, в этом числе «Сельдь под шубой» и «Цезарь с курицей». Эксперты оценили их микробиологические показатели и пришли к выводу, что у них сомнительное качество.

Кроме того, в цехе холодных закусок разделочный инвентарь был частично без маркировки, и какие-то инструменты использовались не по назначению. Бракеражный журнал работники ресторана вели, что называется, «для галочки».

По результатам проверки ООО «Лада» привлекли к административной ответственности по ст. 6.6, 14.43 ч.2 КоАП РФ. Юрлицо должно выплатить за нарушения штраф на сумму 35 тыс рублей.

Напомним, что летом 2023 года в Омске также массово отравились дети. Молодые спортсмены из соседнего региона приехали в область на соревнования, но так на них и не попали из-за острого отравления. Как оказалось, питание в их гостинице организовывалось с грубыми нарушениями.

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#Омск#Омская область#Роспотребнадзор#Дети#Отравление#Штраф#Административный штраф#Новости#База отдыха#Алина Ясинская
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