С несчастливым концом. Дети отравились после обеда на омской базе отдыха «Сказка»

Специалисты Роспотребнадзора выехали после этого на место и узнали, что питание в ресторане «Сказки» организует ООО «Лада». Выяснилось, что на складе было много овощей и фруктов, которые хранились без маркировки. Общий вес помидоров, огурцов, нектаринов и яблок составил 114 килограммов. При этом продукты хранились в неправильном температурном режиме.