Потенциал островов представили всей России на Дне Сахалинской области

«Президент России Владимир Путин на прошедшем Восточном экономическом форуме поставил перед нами задачу: не просто осваивать природные ресурсы, но и увеличивать глубину их переработки. И мы ее решаем. Перспективы нефтегазового комплекса мы связываем с глубокой переработкой сырья и выпуском продукции с высокой добавленной стоимостью. Она востребована как в России, так и за рубежом, несмотря на ограничения со стороны недружественных государств. Для этого мы запланировали строительство завода, который будет выпускать керосин, дизельное топливо и бензин. Его мощность на первом этапе составит 5 млн тонн в год, с возможным наращиванием до 10 млн тонн. В ближайшее время „Газпром“ приступит к разработке обоснования инвестиций», — рассказал Валерий Лимаренко.