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Из-за сильного превышения скорости в Омске случилось жуткое ДТП

Полностью признал вину. Омич значительно превысил скорость и устроил жуткое ДТП

13 ноября 2023, 09:59
Фото: 1MI

Из-за сильного превышения скорости в Омске случилось жуткое ДТП

В происшествии пострадал один человек, уголовное дело по факту нарушения направлено в суд.

Обвинение утвердил первый заместитель прокурора Омска. Уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) заведено в отношении 26-летнего мужчины.

По версии следствия, вечером 4 апреля он двигался по проезжей части ул. 10 лет Октября со значительным превышением скорости. В это время со встречной полосы делал поворот другой автомобиль, произошло столкновение.

От удара машина виновника ДТП выехала на тротуар, где врезалась в фонарь и дорожный знак. Пассажиру, который находился в автомобиле нарушителя, причинен тяжкий вред здоровью, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Сейчас уголовное дело направлено в Куйбышевский районный суд, где его рассмотрят по существу. Вину в совершении преступления водитель признал полностью.

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