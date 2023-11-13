Полностью признал вину. Омич значительно превысил скорость и устроил жуткое ДТП

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
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Updated Сегодня, 10:01
Обвинение утвердил первый заместитель прокурора Омска. Уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) заведено в отношении 26-летнего мужчины.
По версии следствия, вечером 4 апреля он двигался по проезжей части ул. 10 лет Октября со значительным превышением скорости. В это время со встречной полосы делал поворот другой автомобиль, произошло столкновение.
От удара машина виновника ДТП выехала на тротуар, где врезалась в фонарь и дорожный знак. Пассажиру, который находился в автомобиле нарушителя, причинен тяжкий вред здоровью, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Сейчас уголовное дело направлено в Куйбышевский районный суд, где его рассмотрят по существу. Вину в совершении преступления водитель признал полностью.