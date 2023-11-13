Почему переделывание партнера под себя может привести к разрыву отношений

Совсем другая ситуация, когда человека начинают «ломать» под себя, продолжает психолог. Если мы говорим о радикальных изменениях, то это уже выражение эгоизма. Когда один партнер требует от другого радикально измениться, изменить привычки, образ жизни, то второй воспринимает это как насилие. Если вы не можете полюбить человека таким, какой он есть, то и не стоит тратить свое драгоценное время на отношения с партнером, который вам не подходит.