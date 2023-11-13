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Published Сегодня, 08:13

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Updated Сегодня, 08:15

Почему переделывание партнера под себя может привести к разрыву отношений

Почему переделывание партнера под себя может привести к разрыву отношений

13 ноября 2023, 08:13
Фото: 1MI
Каждый человек мечтает о встрече с идеальным партнером. Но, как мы знаем, идеальных людей не так уж и много, поэтому приходится выбирать свою вторую половинку из тех, кто находится рядом.

Не все готовы принять партнера таким, какой он есть, и начинают изменять его под себя. Психолог Полина Токарева объяснила интернет-изданию «Подмосковье сегодня», куда может привести стремление улучшить личность своего партнера.

По ее словам, помочь человеку стать лучше — это хорошо. Однако результаты могут быть не всегда такими, какие мы ожидаем. И самое главное — никто не может дать гарантию, что измененный человек захочет остаться с нами.

Совсем другая ситуация, когда человека начинают «ломать» под себя, продолжает психолог. Если мы говорим о радикальных изменениях, то это уже выражение эгоизма. Когда один партнер требует от другого радикально измениться, изменить привычки, образ жизни, то второй воспринимает это как насилие. Если вы не можете полюбить человека таким, какой он есть, то и не стоит тратить свое драгоценное время на отношения с партнером, который вам не подходит.

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