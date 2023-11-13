Парковщиков-нелегалов в Омске штрафуют вдвое чаще, чем в прошлом году

Из документа следует, что чиновники активно используют для фиксации нарушений мобильный аппаратно-программный комплекс «ПаркНет-М», который позволяет выписывать штрафы в упрощенном порядке (без составления протокола и вызова нарушителя на заседание административной комиссии). Одно из решений Омского горсовета предполагает, что парковаться нельзя на детских и спортивных площадках, на газонах и других участках с зеленью, в том числе и зимой, когда зелени нет, — из этого и исходят в департаменте контроля.