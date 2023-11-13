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Омским депутатам рассказали о борьбе с парковками на газонах

Парковщиков-нелегалов в Омске штрафуют вдвое чаще, чем в прошлом году

13 ноября 2023, 08:36
Фото: 1MI

Омским депутатам рассказали о борьбе с парковками на газонах

За 9 месяцев с нарушителей собрали 13 млн рублей.

Исполняющий обязанности мэра Омска Евгений Фомин отчитался перед депутатами Горсовета о борьбе с нарушителями правил парковки. Такой пункт есть в повестке очередного заседания комитета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка — и Фомин уже направил в ответ на депутатский запрос письмо на 4 страницах.

Из документа следует, что чиновники активно используют для фиксации нарушений мобильный аппаратно-программный комплекс «ПаркНет-М», который позволяет выписывать штрафы в упрощенном порядке (без составления протокола и вызова нарушителя на заседание административной комиссии). Одно из решений Омского горсовета предполагает, что парковаться нельзя на детских и спортивных площадках, на газонах и других участках с зеленью, в том числе и зимой, когда зелени нет, — из этого и исходят в департаменте контроля.

— По состоянию на 20.10.2023 административными комиссиями административных округов города Омска рассмотрено более 10,4 тысяч административных материалов, — говорится в письме. — Виновные лица привлечены к ответственности в виде штрафов на общую сумму более 22,7 млн рублей, в бюджет города Омска доходы от штрафов поступили в объеме более 13,6 млн рублей.

Эти показатели заметно выше, чем раньше: за все 12 месяцев 2022 года было выплачено штрафов всего на 5,4 млн. Административных материалов тогда насчитали 5 154.

Напомним: за парковку в неположенном месте автолюбителя могут предупредить или оштрафовать на сумму от 2 до 4 тысяч рублей. При повторном нарушении в течение года его оштрафуют на 4 — 5 тысяч рублей.

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#Омск#Штрафы#Горсовет#Николай Эйхвальд#Парковки
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