Оштрафовали на 30 тысяч. Омича поймали за запуском квадрокоптера возле аэропорта

Posted Сегодня, 02:23
Published Сегодня, 02:23
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Updated Сегодня, 02:25
В Омске местного жителя оштрафовали за нарушение правил воздушного пространства, сообщили сегодня, 13 ноября, в пресс-службе транспортной прокуратуры. В сентябре нынешнего года мужчина запустил квадрокоптер рядом с диспетчерской зоной омского аэропорта, что запрещено законом.
Кроме того, беспилотник летал над населенным пунктом без разрешения органов местного самоуправления, квадрокоптер не был зарегистрирован в Росавиации.
На омича составили два протокола. Ему назначили штраф более 30 тысяч рублей.
Ранее Город55 сообщал, что в Омской области на таможенном пункте «Ольховка» задержали партию беспилотников. Товар не был указан в декларации. Квадрокоптеры везли из Китая транзитом через Россию.