Оштрафовали на 30 тысяч. Омича поймали за запуском квадрокоптера возле аэропорта

В Омске местного жителя оштрафовали за нарушение правил воздушного пространства, сообщили сегодня, 13 ноября, в пресс-службе транспортной прокуратуры. В сентябре нынешнего года мужчина запустил квадрокоптер рядом с диспетчерской зоной омского аэропорта, что запрещено законом.