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Оштрафовали на 30 тысяч. Омича поймали за запуском квадрокоптера возле аэропорта

13 ноября 2023, 02:23
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омича оштрафовали на 30 тысяч за запуск квадрокоптера без разрешения

Беспилотник также не был зарегистрирован в Росавиции.

В Омске местного жителя оштрафовали за нарушение правил воздушного пространства, сообщили сегодня, 13 ноября, в пресс-службе транспортной прокуратуры. В сентябре нынешнего года мужчина запустил квадрокоптер рядом с диспетчерской зоной омского аэропорта, что запрещено законом.

Кроме того, беспилотник летал над населенным пунктом без разрешения органов местного самоуправления, квадрокоптер не был зарегистрирован в Росавиации.

На омича составили два протокола. Ему назначили штраф более 30 тысяч рублей.

Ранее Город55 сообщал, что в Омской области на таможенном пункте «Ольховка» задержали партию беспилотников. Товар не был указан в декларации. Квадрокоптеры везли из Китая транзитом через Россию.

Появилось видео с задержанием партии беспилотников на границе Омской области
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#Происшествия#Омск#Омская область#Штраф#Квадрокоптер#Административная ответственность#Евгений Игишев#Бпла#Росавиация
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