Опасность поделок из природных материалов: что нужно знать

Если вы хотите скелетировать листья, есть два способа: проварить их в воде с добавлением соды или опустить в средство для очистки сантехники. При этом необходимо использовать перчатки и тщательно промыть листья после процедуры. Таким образом, получатся листья, от которых останутся только прожилки — это будет безопасно для здоровья.