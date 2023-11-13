Опасность поделок из природных материалов: что нужно знать

Posted Сегодня, 15:40
Published Сегодня, 15:40
Modified Сегодня, 15:48
Updated Сегодня, 15:48
На опавших листьях и ветках может накапливаться грязь, пыль, а также экскременты животных, которые являются переносчиками различных заболеваний. Также на них могут быть плесневые грибки, выделяющие опасные микотоксины. Это может привести к различным заболеваниям, включая аспергиллез и усиление симптомов астмы, пишет Общественная служба новостей.
Чтобы избежать опасности при работе с опавшими листьями, следует выбирать материалы в хорошем состоянии и предпочтительно в сухую погоду. Ультрафиолетовые лучи солнца помогут уничтожить вредные микроорганизмы на материалах. Также стоит выбирать более мелкие листья, так как они будут быстрее высушены.
Если вы хотите скелетировать листья, есть два способа: проварить их в воде с добавлением соды или опустить в средство для очистки сантехники. При этом необходимо использовать перчатки и тщательно промыть листья после процедуры. Таким образом, получатся листья, от которых останутся только прожилки — это будет безопасно для здоровья.
Чтобы сохранить поделки на долгое время, можно покрыть их лаком, а деревянные материалы можно обжечь. Важно при этом соблюдать все меры безопасности. Хранить поделки лучше под стеклом, чтобы избежать накопления пыли, которая может вызывать аллергические реакции и неприятные симптомы.