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Posted Сегодня, 10:25

Published Сегодня, 10:25

Modified Сегодня, 11:23

Updated Сегодня, 11:23

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Омский суд вынес решение по жалобе о незаконном призыве на службу

13 ноября 2023, 10:25
Фото: Midjourney
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Омский суд рассмотрел дело мужчины, которого «незаконно» призвали на службу

Административный иск к призывной комиссии рассмотрел Горьковский районный суд Омской области.

В заявлении призывник рассказал, что осенью этого года он был признан годным к прохождению службы, однако такое решение, по его мнению, не является объективным. Мужчина пояснил, что в отделении военного комиссариата Горьковского и Нижнеомского районов не были проведены обязательные исследования.

После проверки суд установил, что порядок медосмотра не был нарушен, а решение о призыве принято в пределах, установленных законодательством.

Рассмотрев административное дело, суд не установил нарушений прав призывника, в удовлетворении его исковых требований было отказано, сообщили в пресс-службе судов Омской области.

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