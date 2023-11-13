Омский суд вынес решение по жалобе о незаконном призыве на службу

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
В заявлении призывник рассказал, что осенью этого года он был признан годным к прохождению службы, однако такое решение, по его мнению, не является объективным. Мужчина пояснил, что в отделении военного комиссариата Горьковского и Нижнеомского районов не были проведены обязательные исследования.
После проверки суд установил, что порядок медосмотра не был нарушен, а решение о призыве принято в пределах, установленных законодательством.
Рассмотрев административное дело, суд не установил нарушений прав призывника, в удовлетворении его исковых требований было отказано, сообщили в пресс-службе судов Омской области.