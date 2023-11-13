«Омск — кайф». Американский рэпер восхитился омичами и их способностью выживать

По словам исполнителя, в США Россию демонизируют, а он испытывает теплые чувства к ней, даже заявил, что любит. Его удивляет стойкость жителей Омска, которым приходится выживать в суровые морозы. Рэпер отметил, что большинство американцев вообще не представляют, где находится этот город.