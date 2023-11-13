«Омск — кайф». Американский рэпер восхитился омичами и их способностью выживать

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
На YouTube был опубликован новый выпуск шоу «Американцы слушают русскую музыку». Американский рэпер Dizaster рассказал о том, как относится к российскому музыкальному творчеству, а также упомянул Омск. Он бывал в нескольких городах РФ, но сибирский город его по-особенному удивил.
По словам исполнителя, в США Россию демонизируют, а он испытывает теплые чувства к ней, даже заявил, что любит. Его удивляет стойкость жителей Омска, которым приходится выживать в суровые морозы. Рэпер отметил, что большинство американцев вообще не представляют, где находится этот город.
«Я был в Омске, я был в Сибири. Большинство американцев даже не знают, где находится это все. Омск — вообще сумасшествие. Да, Омск — кайф. Я не думаю, что там вообще возможно жить человеку, но они как-то выживают в — 40 градусов. Да, там было — 40 градусов!» — воскликнул Dizaster.
К слову, Dizaster многим россиянам известен как оппонент русского рэпера Оксимирона*. Исполнители устроили словесный баттл в 2017 году.
*Мирон Федоров, признан в России иноагентом