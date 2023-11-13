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Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

иллюстрация

«Омск — кайф». Американский рэпер восхитился омичами и их способностью выживать

13 ноября 2023, 12:04
Фото: Город55
иллюстрация

Американский рэпер восхитился Омском и характером его жителей

Зарубежный исполнитель рассказал, что любит Россию, хоть в его стране и распространено совершенно другое отношение.

На YouTube был опубликован новый выпуск шоу «Американцы слушают русскую музыку». Американский рэпер Dizaster рассказал о том, как относится к российскому музыкальному творчеству, а также упомянул Омск. Он бывал в нескольких городах РФ, но сибирский город его по-особенному удивил.

По словам исполнителя, в США Россию демонизируют, а он испытывает теплые чувства к ней, даже заявил, что любит. Его удивляет стойкость жителей Омска, которым приходится выживать в суровые морозы. Рэпер отметил, что большинство американцев вообще не представляют, где находится этот город.

«Я был в Омске, я был в Сибири. Большинство американцев даже не знают, где находится это все. Омск — вообще сумасшествие. Да, Омск — кайф. Я не думаю, что там вообще возможно жить человеку, но они как-то выживают в — 40 градусов. Да, там было — 40 градусов!» — воскликнул Dizaster.

К слову, Dizaster многим россиянам известен как оппонент русского рэпера Оксимирона*. Исполнители устроили словесный баттл в 2017 году.

*Мирон Федоров, признан в России иноагентом

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#Общество#Культура#Музыка#Омск#Омская область#Новости#Алина Ясинская
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