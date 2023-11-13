Омичка Салтанат Меденова стала чемпионкой России по боксу

До 2003 года турнир памяти Александра Малунцева открывал многие таланты: в нем участвовали будущие чемпионы — победитель Игр доброй воли, обладатель Кубка Европы Александр Островский, двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы, обладатель Кубка Мира Алексей Тищенко, олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы Александр Лебзяк. С прошлого года турнир проводится в статусе чемпионата СФО по боксу среди мужчин и женщин 19-40 лет.