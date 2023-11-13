Омичка Салтанат Меденова стала чемпионкой России по боксу

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
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Updated Сегодня, 08:02
В Уфе завершился чемпионат России по боксу среди женщин от 19 до 40 лет. Омскую область на соревнованиях представляла 22-летняя Салтанат Меденова, которая получила право выступить на федеральном уровне, одержав в июне победу на чемпионате Сибирского федерального округа по боксу имени Александра Малунцева. На чемпионате России девушка состязалась в весовой категории до 81 кг.
В полуфинале единогласным решением судей она одержала верх над участницей из Дагестана, чемпионкой мира, Европы и бронзового призера Олимпийских Игр в Токио Зенфирой Магомедалиевой. В финале омичка сражалась с нижегородской спортсменкой Евгенией Молочковой и стала победительницей по очкам 5:0, завоевав в итоге золото чемпионата России.
Турнир по боксу имени первого директора Омского НПЗ Александра Малунцева, благодаря победе в котором омичка попала на всероссийские соревнования, был возрожден в 2014 году при поддержке ОНПЗ в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». До этого состязания не проводились 11 лет.
«Благодаря Омскому НПЗ мы возродили проведение турнира по боксу имени Александра Моисеевича Малунцева, который в этом году во второй раз стал важным этапом для отбора спортсменов на чемпионат России. Салтанат Меденова получила путевку на чемпионат России именно на омском турнире. Хочу поздравить нашу спортсменку с победой и пожелать ей в будущем таких же великолепных выступлений на ринге», — сказал руководитель Федерации бокса Омской области Кирилл Подольский.
До 2003 года турнир памяти Александра Малунцева открывал многие таланты: в нем участвовали будущие чемпионы — победитель Игр доброй воли, обладатель Кубка Европы Александр Островский, двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы, обладатель Кубка Мира Алексей Тищенко, олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы Александр Лебзяк. С прошлого года турнир проводится в статусе чемпионата СФО по боксу среди мужчин и женщин 19-40 лет.