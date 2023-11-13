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ИТЦ АСУкомплектсервис сорвали две стройки в Омской области

Обвиненный в краже 58 млн бизнесмен Кильдебеков сорвал стройку еще одной омской школы

13 ноября 2023, 04:09
Фото: 1MI
ИТЦ АСУкомплектсервис сорвали две стройки в Омской области

Обвиненный в хищении бизнесмен Кильдебеков сорвал стройку еще одной омской школы

Как выяснил Город55, Денис Кильдебеков и его «ИТЦ „АСУкомплектация“ в одностороннем порядке лишились контракта на образовательное учреждение в поселке Малая Бича на севере Омской области.

Всплывают новые детали о новосибирском ООО «ИТЦ „АСУкомплектация“», руководителя и учредителя которого Дениса Кильдебекова арестовали по обвинению в хищении более 58 млн рублей на строительстве школы в Исилькуле.

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Как выяснил Город55, в августе текущего года ИТЦ «АСУкомплектация» и Кильдебеков лишились контракта на строительство школы в поселке Малая Бича Усть-Ишимского района.

Аукцион на строительство школы на 130 мест в поселке был объявлен 8 ноября 2022 года. Цена вопроса на тот момент составляла порядка 221 млн рублей. По окончании срока подачи заявок от потенциальных поставщиков была подана только одна, которая не соответствовала требованиям. Этот факт был зафиксирован 18 ноября, и конкурс был признан несостоявшимся.

Аукцион на строительство школы был признан несостоявшимсяАукцион на строительство школы был признан несостоявшимся
Аукцион на строительство школы был признан несостоявшимся
Фото: Скрин с портала Госзакупок

Однако 28 декабря прошлого года министерство строительства Омской области заявило, что подрядчик найден: проектом школы и ее строительством занялось ООО «ИТЦ „АСУКомплектсервис“».

Как выяснил Город55, договор на возведение образовательного учреждения был подписан 23 декабря 2022 года на условиях о тех же «иных случаях», что и контракт на школу в Исилькуле. Сейчас в свободном доступе имеется только аукцион на определение поставщика, а вот самого договора нет. Как и почему это получилось, мы подробно описали на истории с Исилькулем.

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Проект малобичевской школы Денис Кильдебеков представил экс-губернатору Омской области Александру Буркову, депутату Госдумы Оксане Фадиной и региональным министрам в марте 2023 года, о чем официально сообщалось на портале «Омская губерния». Имеется и фото этого представления.

Информацию о строительстве школы размещали на официальных ресурсахИнформацию о строительстве школы размещали на официальных ресурсах
Денис Кильдебеков представляет проект школыДенис Кильдебеков представляет проект школы
Информацию о строительстве школы размещали на официальных ресурсах
Фото: Скрин с портала Омская Губерия

Уже в середине августа текущего года «Омскоблстройзаказчик» в одностороннем порядке расторг этот контракт и обратился в омское УФАС с просьбой о включении ИТЦ «АСУкомплектсервис» в реестр недобросовестных поставщиков. Это заявление рассматривалось 15 августа, а уже 18 августа сама компания, ее управляющий и учредитель Денис Кильдебеков, а также на тот момент генеральный директор Юрий Шинкоренко стали «недобросовестными».

АСУкомплектсервис и его руководители внесене в реестр на 2 годаАСУкомплектсервис и его руководители внесене в реестр на 2 года
АСУкомплектсервис и его руководители внесене в реестр на 2 года
Фото: Скрин с реестра недобросовестных поставщиков

Собственно, этим и вызвана чехарда со сменой должностей между Шинкоренко и Кильдебековым и появление нового гендиректора — Игоря Белоглазова, а также главная причина регистрации 23 августа этого года двух «дочек» ИТЦ «АСУкомплектсервис» — ООО «АСУкомплектсервис Рус» (АСУ Рус) и ООО «АСУкомплектсервис Центр», о чем мы рассказывали в предыдущем расследовании.

После внесения в реестр недобросовестных в компании началась смена на руководящих должностяПосле внесения в реестр недобросовестных в компании началась смена на руководящих должностя
После внесения в реестр недобросовестных в компании началась смена на руководящих должностя
Фото: Скрин с сервиса Чекко

В истории с этим контрактом загадок не меньше: каков был аванс, что стало причиной одностороннего расторжения и какова готовность объекта, если, конечно, кто-то вообще приступил к строительству. Не исключено, что следователи омского СК подробно изучат и эту закупку.

И еще о возможном алтайском следе. Вместе с Кильдебековым по подозрению в хищении более чем 58 млн рублей на стройке в школе в Исилькуле по ходатайству следствия был арестован и руководитель новосибирского ООО «СМУ № 444» Руслан Суязов, который, по всей видимости, выступал субподрядчиком на объекте.

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Можно предположить, что эта контора была банальной фирмой-прокладкой для вывода денег. Об этом говорит несколько деталей: компания была зарегистрирована лишь 29 августа 2022 года; уставный капитал у нее 10 тысяч рублей, активы — 18 тысяч рублей; выручка нулевая, а чистая прибыль — 8 тысяч рублей. За год своего существования компания не отметилась ни одним госконтрактом и даже ни разу не подавала заявки на участие в электронных аукционах. Однако как субподрядчику при соответствующих условиях на счета «СМУ № 444» можно было перевести до 25% от суммы контракта или аванса, который в Исилькуле превысил 384 млн рублей.

Компания СМУ № 44 зарегистрирована чуить более года назадКомпания СМУ № 44 зарегистрирована чуить более года назад
Компания СМУ № 44 зарегистрирована чуить более года назад
Фото: Скрин с сервиса Чекко

Теперь, собственно, про алтайский след. Суязов по совместительству является соучредителем ООО «Кузбасс Строй Сервис», которое зарегистрировано в Алтайском крае.

Суязов является соучредителем фирмы из Алтайского краяСуязов является соучредителем фирмы из Алтайского края
Суязов является соучредителем фирмы из Алтайского края
Фото: Скрин с сервиса Чекко

Но главный вопрос — кто и как привел Кильдебекова и компанию на стройки двух значимых объектов, которые возводятся в рамках нацпроектов — пока еще остается без ответа. Его и ищут сотрудники региональных Следкома и прокуратуры.

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