Обвиненный в краже 58 млн бизнесмен Кильдебеков сорвал стройку еще одной омской школы

Можно предположить, что эта контора была банальной фирмой-прокладкой для вывода денег. Об этом говорит несколько деталей: компания была зарегистрирована лишь 29 августа 2022 года; уставный капитал у нее 10 тысяч рублей, активы — 18 тысяч рублей; выручка нулевая, а чистая прибыль — 8 тысяч рублей. За год своего существования компания не отметилась ни одним госконтрактом и даже ни разу не подавала заявки на участие в электронных аукционах. Однако как субподрядчику при соответствующих условиях на счета «СМУ № 444» можно было перевести до 25% от суммы контракта или аванса, который в Исилькуле превысил 384 млн рублей.