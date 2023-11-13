Новый год не за горами. Как будут встречать праздник сотрудники омских компаний

Банкетные залы также находятся на территории туристического комплекса. Они располагаются на базе отдыха в Омском районе по адресу ул. Петра Косенкова, 2. Всего представлено три зала на выбор, в зависимости от количества человек — до 40, до 60 и до 100. Однако помещение до 40 гостей работает только летом, поэтому выбрать его в качестве места для проведения новогоднего корпоратива нельзя.