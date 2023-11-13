Новый год не за горами. Как будут встречать праздник сотрудники омских компаний

Posted Сегодня, 16:09
Published Сегодня, 16:09
Modified Сегодня, 16:12
Updated Сегодня, 16:12
Десятки омских заведений уже готовятся к празднованию Нового года, в том числе проведению корпоративов. Не секрет, что новогодние торжества ежегодно приносят большую прибыль, а потому многие рестораны задумываются об этом заранее.
В Омской области выбор мест для проведения корпоративов очень велик и, самое главное, разнообразен. Предложение разняться по цене, площади помещений, удаленности от центра города и многим другим параметрам. Мы расскажем о нескольких.
Ресторан «Глобус» (улица Броз Тито, 2) предлагает несколько вариантов банкетных залов, вместимостью от 50 до 150 человек: так, например, «Восточный зал» вмещает до 100 гостей, а зал самого ресторана — до 150. Есть и VIP-помещение, в котором всего 20 мест. Стоимость каждого из залов — от 1800 рублей за человека.
На сайте ресторана отмечено, что в помещениях для торжества есть дополнительное оборудование: проектор, экран, освещение, музыкальное оборудование, которое предоставляется гостям без дополнительной оплаты.
Банкетный зал на улице Фрунзе, 54 позиционирует себя как совмещение роскошного интерьера и приемлемых цен. Особенностью ресторана является то, что на корпоративов можно приносить свой алкоголь и фрукты. При количестве гостей до 35 человек арендная плата составляет 6000 рублей, от 36 до 70 — обслуживание по 170 рублей за 1 гостя, арендная плата отсутствует.
Как и в «Глобусе», в залах ресторана можно бесплатно пользоваться световой и звуковой аппаратурой. К дополнительным предложением относится возможность заказать шоколадный фонтан.
Рестораны европейской кухни, расположенные в разных частях города (Левый берег: Бульвар архитекторов 14 к 3, Правый берег: 10 лет октября 141/1) уже готовят предложения к Новому году. Так, с организацией корпоратива для компании готова помочь команда ресторана. Цена за праздничное мероприятие начинается от 3 500 рублей за человека.
В стоимость входит живая музыка. Также отмечается, что выбор зон для торжества очень велик: место может найти как компания из 4 человек, так и из 100.
Банкетный зал находится в Чернолучье по адресу улица Лесная, 2 и является частью загородного отеля «Мечта». Зал для проведения праздничных мероприятий вмещает до 50 человек. На корпоратив можно взять свой алкоголь и сладкое.
Стоимость банкета — от 2 500 рублей за человека.
Банкетные залы также находятся на территории туристического комплекса. Они располагаются на базе отдыха в Омском районе по адресу ул. Петра Косенкова, 2. Всего представлено три зала на выбор, в зависимости от количества человек — до 40, до 60 и до 100. Однако помещение до 40 гостей работает только летом, поэтому выбрать его в качестве места для проведения новогоднего корпоратива нельзя.
Минимальный заказ при банкетном обслуживании — 2500 рублей за человека.
Выбор ведущих для новогоднего праздника, как и выбор места его проведения, очень разнообразен. Отличается не только цена за проведенное мероприятие, но и набор навыков, шоу-программа.
Так, например некоторые из ведущих выполняют и роль DJ, приезжая со своим музыкальным оборудованием. Цены на услуги начинаются от 1 000 рублей за час, кто-то назначает цену после разговора с заказчиком. Увеличение стоимости может зависеть от количества человек и других параметров, выбираемых ведущим.