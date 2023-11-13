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Реконструкцию одной из улиц в Советском округе оценили в полмиллиарда

На расширение улицы Малиновского в Омске планируется потратить больше 500 млн рублей

13 ноября 2023, 10:00
Фото: 1MI

Реконструкцию одной из улиц в Советском округе оценили в полмиллиарда

Одни только проектно-изыскательские работы обойдутся в 9 млн рублей.

В Омске сейчас ведется подготовка к реконструкции улицы Малиновского в Советском округе. Из официального письма за подписью мэра города Сергея Шелеста, направленного в комитет городского Совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования, следует, что бюджетному учреждению «Омскархитектура» поручено в 2024 году внести необходимые изменения в проект планировки территории и разработать проект межевания.

Предполагается, что автомобильная дорога на Малиновского будет расширена с 2 до до 4 полос на протяжении 1,4 км (от улицы Королева до Красноярского тракта).

— Ориентировочная стоимость проектно-изыскательских работ — 9,2 млн рублей, — говорится в письме за подписью Шелеста. — Ориентировочная стоимость строительно-монтажных работ — 527 млн рублей.

Администрация предлагает включить расходы на проект в адресно-инвестиционную программу на 2024 год (100 тысяч рублей) и в АИП на 2025 — 2025 годы (остальные 9,1 млн рублей). О половине миллиарда, которая нужна на собственно расширение дороги, речь пока не идет.

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#Омск#Горсовет#Николай Эйхвальд#Улица Малиновского#Расширение дорог
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