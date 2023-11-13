На расширение улицы Малиновского в Омске планируется потратить больше 500 млн рублей

В Омске сейчас ведется подготовка к реконструкции улицы Малиновского в Советском округе. Из официального письма за подписью мэра города Сергея Шелеста, направленного в комитет городского Совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования, следует, что бюджетному учреждению «Омскархитектура» поручено в 2024 году внести необходимые изменения в проект планировки территории и разработать проект межевания.