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На новую развязку у метромоста в центре Омска планируется потратить 120 млн рублей

На новую развязку у метромоста в центре Омска планируется потратить 120 млн рублей

13 ноября 2023, 10:45
Фото: Город55
Подготовка проекта и строительство должны занять меньше двух лет.

Департамент строительства администрации Омска готов предложить Горсовету вариант разгрузки транспортных потоков в самом центре города — на Красном Пути и улице Интернациональная, у метромоста. Из официального письма за подписью исполняющего обязанности мэра Евгения Фомина следует, что в администрации разработали в общих чертах проект новой транспортной развязки в границах улиц Красный Путь — Орджоникидзе — Добровольского.

Фото: администрация города Омска
— В рамках реализации объекта предусмотрено строительство двухполосной автомобильной дороги протяженностью 400 м, шириной полосы движения 3,75 м с устройством тротуаров, ливневой канализации, наружного освещения, — говорится в документе, — а также озеленение и благоустройство прилегающей территории.

Новая развязка, по мнению специалистов из мэрии, увеличит пропускную способность перекрестка Красный Путь — улица Фрунзе и прилегающих улиц, «снизит заторовые ситуации» на пути к метромосту со стороны Соборной площади. Красный Путь будет соединен с улицей Булатова, появится дополнительный выезд с улицы Добровольского.

Проектно-сметные работы могут быть завершены за 8 месяцев, их стоимость оценивается в 4 млн рублей. Собственно строительство может обойтись в 120 млн рубоей, на него может уйти год.

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#Омск#Новости#Горсовет#Николай Эйхвальд#Метромост#Депстрой#Новые развязки
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