На новую развязку у метромоста в центре Омска планируется потратить 120 млн рублей

Департамент строительства администрации Омска готов предложить Горсовету вариант разгрузки транспортных потоков в самом центре города — на Красном Пути и улице Интернациональная, у метромоста. Из официального письма за подписью исполняющего обязанности мэра Евгения Фомина следует, что в администрации разработали в общих чертах проект новой транспортной развязки в границах улиц Красный Путь — Орджоникидзе — Добровольского.