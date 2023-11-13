На новую развязку у метромоста в центре Омска планируется потратить 120 млн рублей

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
Департамент строительства администрации Омска готов предложить Горсовету вариант разгрузки транспортных потоков в самом центре города — на Красном Пути и улице Интернациональная, у метромоста. Из официального письма за подписью исполняющего обязанности мэра Евгения Фомина следует, что в администрации разработали в общих чертах проект новой транспортной развязки в границах улиц Красный Путь — Орджоникидзе — Добровольского.
— В рамках реализации объекта предусмотрено строительство двухполосной автомобильной дороги протяженностью 400 м, шириной полосы движения 3,75 м с устройством тротуаров, ливневой канализации, наружного освещения, — говорится в документе, — а также озеленение и благоустройство прилегающей территории.
Новая развязка, по мнению специалистов из мэрии, увеличит пропускную способность перекрестка Красный Путь — улица Фрунзе и прилегающих улиц, «снизит заторовые ситуации» на пути к метромосту со стороны Соборной площади. Красный Путь будет соединен с улицей Булатова, появится дополнительный выезд с улицы Добровольского.
Проектно-сметные работы могут быть завершены за 8 месяцев, их стоимость оценивается в 4 млн рублей. Собственно строительство может обойтись в 120 млн рубоей, на него может уйти год.