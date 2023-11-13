Масштабный сбой, спасение совы и отравление детей. Омск сегодня

Posted Сегодня, 16:17
Published Сегодня, 16:17
Modified Сегодня, 16:21
Updated Сегодня, 16:21
Новость №1. Россияне столкнулись с неполадками в работе приложения крупного банка
Сегодня в мобильном приложении Сбербанка произошел серьезный сбой. С проблемой столкнулись жители многих регионов. Пользователи массово жалуются на ситуацию в официальном сообществе банка в соцсетях, однако это пока не дает результатов. Люди не могут совершать операции, из-за чего возникают значительные неудобства. Кроме того, многие сообщают и о невозможности оплатить кредиты и мобильную связь. По словам россиян, это может привести к задолженности не по их вине, потом придется решать ситуацию самостоятельно.
Новость №2. Омичи спасли на трассе сову, которая не могла улететь несколько дней
Омичи спасли сову, которая несколько дней просидела на трассе и не могла улететь. Сообщение с призывом о помощи появилось вчера, 12 ноября, в паблике «Инцидент Омск». Сообщалось, что между селом Юрьево и поселком Ударный сова сидела уже 5 день. Очевидцы предположили, что у нее травмы крыльев и, возможно, головы. Позже стало известно, что птицу поймали и отвезли в ветеринарную клинику. Сове предстоит пройти лечение, после чего ее отправят в Новосибирск в Центр реабилитации диких животных.
Новость №3. В Омской области дети серьезно отравились после обеда на местной базе отдыха
В региональном Роспотребнадзоре сообщили о проверке на базе загородного отдыха «Сказка». В августе сотрудники бюджетного учреждения «Станция скорой медицинской помощи» получили информацию о случаях отравления детей на территории учреждения. У них диагностировали острую кишечную инфекцию. Выяснилось, что на складе было много овощей и фруктов, которые хранились без маркировки. Общий вес помидоров, огурцов, нектаринов и яблок составил 114 килограммов. При этом продукты хранились в неправильном температурном режиме. По результатам проверки ООО «Лада» привлекли к административной ответственности.