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Posted Сегодня, 16:17

Published Сегодня, 16:17

Modified Сегодня, 16:21

Updated Сегодня, 16:21

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Масштабный сбой, спасение совы и отравление детей. Омск сегодня

13 ноября 2023, 16:17
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Россияне столкнулись с неполадками в работе приложения крупного банка

Сегодня в мобильном приложении Сбербанка произошел серьезный сбой. С проблемой столкнулись жители многих регионов. Пользователи массово жалуются на ситуацию в официальном сообществе банка в соцсетях, однако это пока не дает результатов. Люди не могут совершать операции, из-за чего возникают значительные неудобства. Кроме того, многие сообщают и о невозможности оплатить кредиты и мобильную связь. По словам россиян, это может привести к задолженности не по их вине, потом придется решать ситуацию самостоятельно.

Крупные неполадки. Омичи и жители других регионов рассказали о сбоях в работе Сбера
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Новость №2. Омичи спасли на трассе сову, которая не могла улететь несколько дней

Омичи спасли сову, которая несколько дней просидела на трассе и не могла улететь. Сообщение с призывом о помощи появилось вчера, 12 ноября, в паблике «Инцидент Омск». Сообщалось, что между селом Юрьево и поселком Ударный сова сидела уже 5 день. Очевидцы предположили, что у нее травмы крыльев и, возможно, головы. Позже стало известно, что птицу поймали и отвезли в ветеринарную клинику. Сове предстоит пройти лечение, после чего ее отправят в Новосибирск в Центр реабилитации диких животных.

«Совушка чувствует себя хорошо». Омичи спасли дикую птицу на трассе
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Новость №3. В Омской области дети серьезно отравились после обеда на местной базе отдыха

В региональном Роспотребнадзоре сообщили о проверке на базе загородного отдыха «Сказка». В августе сотрудники бюджетного учреждения «Станция скорой медицинской помощи» получили информацию о случаях отравления детей на территории учреждения. У них диагностировали острую кишечную инфекцию. Выяснилось, что на складе было много овощей и фруктов, которые хранились без маркировки. Общий вес помидоров, огурцов, нектаринов и яблок составил 114 килограммов. При этом продукты хранились в неправильном температурном режиме. По результатам проверки ООО «Лада» привлекли к административной ответственности.

С несчастливым концом. Дети отравились после обеда на омской базе отдыха «Сказка»
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