Масштабный сбой, спасение совы и отравление детей. Омск сегодня

Сегодня в мобильном приложении Сбербанка произошел серьезный сбой. С проблемой столкнулись жители многих регионов. Пользователи массово жалуются на ситуацию в официальном сообществе банка в соцсетях, однако это пока не дает результатов. Люди не могут совершать операции, из-за чего возникают значительные неудобства. Кроме того, многие сообщают и о невозможности оплатить кредиты и мобильную связь. По словам россиян, это может привести к задолженности не по их вине, потом придется решать ситуацию самостоятельно.