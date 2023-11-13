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Published Сегодня, 10:48

Modified Сегодня, 11:40

Updated Сегодня, 11:40

Россияне столкнулись с неполадками в работе приложения крупного банка

Крупные неполадки. Омичи и жители других регионов рассказали о сбоях в работе Сбера

13 ноября 2023, 10:48
Фото: 1MI

Россияне столкнулись с неполадками в работе приложения крупного банка

Пользователи не могут переводить деньги, на главном экране приложения значится, что сервис временно недоступен.

С проблемой столкнулись жители многих регионов. Пользователи массово жалуются на ситуацию в официальном сообществе банка в соцсетях, однако это пока не дает результатов. Люди не могут совершать операции, из-за чего возникают значительные неудобства.

«Ехал в такси и не смог перевести водителю деньги. И как мне ему объяснять, что я не плачу из-за сбоев в приложении, а не из-за того, что хочу его обмануть?» — поделился историей один из пользователей.

Кроме того, многие сообщают и о невозможности оплатить кредиты и мобильную связь. По словам россиян, это может привести к задолженности не по их вине, потом придется решать ситуацию самостоятельно.

«Что творится с переводами? Не могу оплатить кредит и мобильную связь! Деньги за кредит потом банк будет выплачивать?» — рассказал о проблеме омич.

ОБНОВЛЕНО: в пресс-службе Сбербанка сообщили, что все сервисы онлайн заработали в штатном режиме.

Фото: Город55
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#Омск#Россия#Сбербанк#Новости#Сбережения#Сбой#Сбер#Анастасия Баянова#Сбой в работе
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