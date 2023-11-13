Крупные неполадки. Омичи и жители других регионов рассказали о сбоях в работе Сбера

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
С проблемой столкнулись жители многих регионов. Пользователи массово жалуются на ситуацию в официальном сообществе банка в соцсетях, однако это пока не дает результатов. Люди не могут совершать операции, из-за чего возникают значительные неудобства.
«Ехал в такси и не смог перевести водителю деньги. И как мне ему объяснять, что я не плачу из-за сбоев в приложении, а не из-за того, что хочу его обмануть?» — поделился историей один из пользователей.
Кроме того, многие сообщают и о невозможности оплатить кредиты и мобильную связь. По словам россиян, это может привести к задолженности не по их вине, потом придется решать ситуацию самостоятельно.
«Что творится с переводами? Не могу оплатить кредит и мобильную связь! Деньги за кредит потом банк будет выплачивать?» — рассказал о проблеме омич.
ОБНОВЛЕНО: в пресс-службе Сбербанка сообщили, что все сервисы онлайн заработали в штатном режиме.