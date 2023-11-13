Конец еще одной «заброшки». В Омске здание бывшей биофабрики снесут к маю 2024 года

На освободившейся после сноса земле застройщик будет возводить многоквартирный дом. Хотя освоение другой территории Биофабрики уже ведется. Так, один десятиэтажный дом на 195 квартир «Стройбетон „Северное“» сдал в сентябре 2023 года. Квартиры в этой многоэтажке получили переселенцы из аварийного жилья.