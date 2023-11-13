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Конец еще одной «заброшки». В Омске здание бывшей биофабрики снесут к маю 2024 года

13 ноября 2023, 06:49
Фото: 1MI
Иллюстрация

Золотов рассчитывает снести здание бывшей омской биофабрики к маю 2024 года

Предприятие закрылось около 20 лет назад, и все эти годы его корпуса никак не использовались.

Застройщик поселка Биофабрика в Омске Олег Золотов уже приступил к демонтажу четырехэтажного здания, в котором с 1963 года находился главный корпус биофабрики. Предприятие было крупнейшим производителем вакцин и других биологических препаратов.

Демонтировать здание, которое находится в собственности Олега Золотова, начали в конце сентября. Займет снос производственного здания, по словам застройщика, минимум полгода.

«Объект очень серьезный, там и фундамент надо снести. Полгода, как минимум, провозимся с этим делом. Я рассчитываю, что площадка будет расчищена к майским праздникам», — отметил в разговоре с корреспондентом Города55 Золотов.

На освободившейся после сноса земле застройщик будет возводить многоквартирный дом. Хотя освоение другой территории Биофабрики уже ведется. Так, один десятиэтажный дом на 195 квартир «Стройбетон „Северное“» сдал в сентябре 2023 года. Квартиры в этой многоэтажке получили переселенцы из аварийного жилья.

Ввод в эксплуатацию еще одной десятиэтажки, как сообщил Городу55 Золотов, произойдет в ноябре в ближайшее время.

«На один дом также получили разрешение (разрешение на строительство выдали 20 сентября, — прим. Ред.), и еще один дом как раз будет большой на месте снесенной биофабрики. Всего четыре дома», — отметил зайстройщик.

Добавим, что здание Биофабрики было закрыто с 2005 года. В конце 2007 года «Стройбетон» в ходе переговоров договорился с Роспотребнадзором, чтобы с предприятия сняли статус «особо опасного объекта». Здание считалось одной из популярных у сталкеров омских «заброшек».

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#Эксклюзивы#Бизнес#Омск#Строительство#Застройщик#Многоквартирный дом#Снос зданий#Новости#Предприятие#Олег Золотов#Стройбетон#Юлия Истомина#Поселок Биофабрика
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