Кириенко: Премия «Служение» определит лучшие практики в муниципалитетах

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
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Updated Сегодня, 14:00
В январе следующего года состоится награждение лауреатов всероссийской муниципальной премии «Служение», которых определит народное голосование. Приём заявок начался 13 ноября.
Цель премии — объединить муниципальное сообщество страны и повысить престиж местного самоуправления. По статистике, в этой сфере в стране работает около 4,5 млн человек.
Инициатором проведения премии стал Владимир Путин. В её рамках будут названы лучшие представители муниципалитетов — от чиновников до депутатов и руководителей поселений, пишет vedomosti.ru.
Ключевым условием для получения премии является особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни людей. Рассматриваться будут, в частности, внедрение новых технологий и популяризация наставничества.
Сопредседатель высшего совета ВАРМСУ, член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева отметила, что среди представителей местного самоуправления много достойных людей — многодетных родителей, участников СВО, волонтёров. О них надо знать, с них надо брать пример.
Первый заместитель главы Администрации Президента РФ Сергей Кириенко заявил, что важно как можно быстрее распространять лучшие практики отдельных муниципалитетов на всю страну.
Организатором премии выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления при поддержке Администрации Президента РФ. Наблюдательный совет возглавил Сергей Кириенко.