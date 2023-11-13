Кириенко: Премия «Служение» определит лучшие практики в муниципалитетах

Сопредседатель высшего совета ВАРМСУ, член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева отметила, что среди представителей местного самоуправления много достойных людей — многодетных родителей, участников СВО, волонтёров. О них надо знать, с них надо брать пример.