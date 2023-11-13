Какие ошибки мешают похудеть, рассказывает врач-эндокринолог

Врач подчеркнула, что для снижения веса важно изменить образ жизни и увеличить двигательную активность. Похудение должно быть постепенным и лучше всего под контролем специалиста. Слишком быстро сброшенные килограммы скоро вернутся. Организм не так просто отказывается от запасов.