Какие ошибки мешают похудеть, рассказывает врач-эндокринолог

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
При резком похудении мы теряем мышечную ткань, а не жировую. Быстро сброшенный вес вернется, если не изменить питание и не увеличить физическую активность. Такой раскачивание веса никак не повлияет на положительный результат. Кроме того, потеря мышечной массы усложнит последующие попытки похудеть, пишет Pravda.Ru.
Врач подчеркнула, что для снижения веса важно изменить образ жизни и увеличить двигательную активность. Похудение должно быть постепенным и лучше всего под контролем специалиста. Слишком быстро сброшенные килограммы скоро вернутся. Организм не так просто отказывается от запасов.
Эндокринолог предупредила, что неправильные методы похудения могут вызвать не только потерю мышечной массы, но и проблемы с кожей, волосами и иммунитетом.