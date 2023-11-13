Как правильно выбрать мандарины

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
Журналисты Общественной службы новостей узнали, как правильно выбирать спелые мандарины.
Мандарины появились очень давно, более тысячи лет назад. Их начали выращивать в Китае, а в России они появились только в начале ХХ века. Сегодня мандарины можно разделить на три группы: теплолюбивые, мелколиственные; итальянские танжерины и японские холодостойкие статсумы — уншиу, которые выращиваются на черноморском побережье.
При выборе мандаринов необходимо осмотреть плоды. Они должны быть без плесени, гнили и вмятин. Можно сожать плод пальцами — если он упругий на ощупь, то его можно брать. Если мандарин твердый, пересохший или мягкий — лучше отложить его в сторону. Также обратите внимание на вес плода и его форму. Мандарины одного сорта должны быть примерно одинаковыми. Выбирайте плоды ярко-оранжевого окраса с кожурой ярких цветов.
Самые сладкие сорта мандаринов — это минеола и клементины. Минеола — это гибрид мандарина и грейпфрута, имеет тонкую кожуру и много косточек. Клементины — гибрид мандарина и апельсина, мелкие по размеру. Оба вида очень сочные и сладкие.
На вкусовые характеристики мандаринов влияет страна происхождения. Например, мандарины из Абхазии кисло-сладкие, небольшие по размеру и очень сочные. Турецкие мандарины отличаются небольшим размером и трудно отделяемой кожурой. Марокканские мандарины имеют толстую кожуру и нет косточек.
Листочки на мандаринах не всегда являются показателем свежести, часто они