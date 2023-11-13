Как правильно выбрать мандарины

При выборе мандаринов необходимо осмотреть плоды. Они должны быть без плесени, гнили и вмятин. Можно сожать плод пальцами — если он упругий на ощупь, то его можно брать. Если мандарин твердый, пересохший или мягкий — лучше отложить его в сторону. Также обратите внимание на вес плода и его форму. Мандарины одного сорта должны быть примерно одинаковыми. Выбирайте плоды ярко-оранжевого окраса с кожурой ярких цветов.