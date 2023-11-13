Ипотека «сжирает» львиную долю зарплаты. Сколько омичи отдают за кредит на жилье

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
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Жители Омской области в среднем отдают больше половины (55%) от ежемесячного заработка на выплаты по ипотеке. При этом средний срок кредита составляет 295 месяцев (24,6 года), а средний размер ипотечного займа — 3,4 млн рублей. Рейтинг российских регионов по ипотечным платежам опубликовало издание «РИА Новости».
Минимальное соотношение ежемесячного взноса и заработка характерно для северных районов России, где высокие доходы сочетаются с низкими ценами на жилье. Лидирует Магаданская область (25,5%), Чукотский (26,2%) и Ямало-Ненецкий автономные округа (26,6%).
Замыкают список Карачаево-Черкессия (73,4%), Северная Осетия (81,1%) и Калмыкия (92,7%).
Ранее Город55 сообщал, что спрос на вторичное жилье в Омске за месяц упал сразу на 12%. Стоимость квартир при этом увеличилась в среднем на 2%.