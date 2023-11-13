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Ипотека «сжирает» львиную долю зарплаты. Сколько омичи отдают за кредит на жилье

13 ноября 2023, 06:42
Фото: 1MI
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Стало известно, что омичи отдают за ипотеку больше половины месячного заработка

Средний срок ипотечного кредита в регионе составляет 24,6 года.

Жители Омской области в среднем отдают больше половины (55%) от ежемесячного заработка на выплаты по ипотеке. При этом средний срок кредита составляет 295 месяцев (24,6 года), а средний размер ипотечного займа — 3,4 млн рублей. Рейтинг российских регионов по ипотечным платежам опубликовало издание «РИА Новости».

Минимальное соотношение ежемесячного взноса и заработка характерно для северных районов России, где высокие доходы сочетаются с низкими ценами на жилье. Лидирует Магаданская область (25,5%), Чукотский (26,2%) и Ямало-Ненецкий автономные округа (26,6%).

Замыкают список Карачаево-Черкессия (73,4%), Северная Осетия (81,1%) и Калмыкия (92,7%).

Ранее Город55 сообщал, что спрос на вторичное жилье в Омске за месяц упал сразу на 12%. Стоимость квартир при этом увеличилась в среднем на 2%.

Цены ползут вверх. Спрос на вторичное жилье в Омске за месяц упал сразу на 12%
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#Общество#Недвижимость#Омск#Омская область#Кредит#Ипотека#Вторичное жилье#Недвижимость 1MI#Евгений Игишев#Платеж
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