«Инопредприниматели»: омский бизнес резидентов из Азии и Северной Америки

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 06:10
Updated Сегодня, 06:10
Наиболее крупной из таких компаний является ООО «ПО Сэлфорд», которое и формирует почти на 100% вышеприведенные финансовые показатели. Компания выступает «дочкой» американско-канадского производителя сельхозтехники Salford, одного из крупнейших предприятий в мире по производству оборудования для обработки почвы и точного внесения удобрений.
Омское ООО принадлежит целому конгломерату: GENNX SALFORD LUXEMBOURG HOLDINGS II, S.à r.l. (Люксембург), Salford Farm Machinery Ltd и Rodionov Holdings Inc (Канада), «ДИНАН КО-ИНВЕСТМЕНТ ФАНД I» (США), а также двум гражданам Канады — Михаилу Родионову и Джозефу Геоффрею Грею. А в Омске еще в 2011 году открылся завод «Сэлфорд» по производству пневматических сеялок и почвообрабатывающих орудий. Согласно сообщению на сайте компании, технологии, применяемые в производстве, основаны в том числе на разработках русского ученого Е. Овсинского и его соратников, эмигрировавших после революции в Канаду. Дилеры омской компании работают в десятках регионов России и Казахстане, в Омской области реализацией продукции занимается фирма «Агромастер».
Еще один представитель Северной Америки — ООО «Аль Диджит». Фирма работает в сфере разработки программного обеспечения под брендом Lineate и принадлежит нью-йоркской Lineate LLC, но зарегистрирована в омской квартире по ул. Долгирева. В числе сооснователей на сайте Lineate упомянуты некий Бен Энгбер и омский ИТ-предприниматель Дмитрий Пашкевич, больше известный по своей компании «Тамтэк» с многолетней историей. Сообщается, что офисы Lineate расположены в Нью-Йорке и Тбилиси.
Четыре фирмы в Омской области зарегистрированы гражданами Турции. Крупнейшая из них — ООО «Северный лес», заработавшее в 2022 году на торговле лесом 52 млн рублей, им владеет Челик Огузхан. Есть и более высокие технологии — так, ООО «ЭГЕ ТК» занимается проектами строительства, а владеют фирмой два турка и россиянка Ольга Коч.
И о других странах. Гражданин Афганистана Хайдари Абдул Вакил зарабатывает на перевозках и разведочном бурении (ООО «Терминал» и «Терминал-А»). Иранец Хаджех Махди вместе с компаньонами держит фирмы «Авангард» (оптовая торговля лесом) и «Дж Шак» (оптовая торговля фруктами и овощами). Компания по лизингу автотранспорта ООО «Союзнедра» принадлежит на 52% гонконгской «ЭЛЛАЙД КОММЕРШИАЛ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД». Гражданину Южной Кореи Мун Хюн Бонг принадлежит половина ООО «Рубин» (некие вспомогательные услуги для бизнеса).
Индиец Нарвар Нарендер Кумар владеет двумя фирмами по разработке ПО — ООО «ВГ» и ООО «Тата». Компании участвовали в госконтрактах — модернизировали сайт мэрии Омска, разрабатывали сайт газеты «Вечерний Барнаул», портал общественного самоуправления Рязани, интернет-ресурсы госучреждений в ХМАО, Новосибирской и Московской областях.