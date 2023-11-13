«Инопредприниматели»: омский бизнес резидентов из Азии и Северной Америки

Омское ООО принадлежит целому конгломерату: GENNX SALFORD LUXEMBOURG HOLDINGS II, S.à r.l. (Люксембург), Salford Farm Machinery Ltd и Rodionov Holdings Inc (Канада), «ДИНАН КО-ИНВЕСТМЕНТ ФАНД I» (США), а также двум гражданам Канады — Михаилу Родионову и Джозефу Геоффрею Грею. А в Омске еще в 2011 году открылся завод «Сэлфорд» по производству пневматических сеялок и почвообрабатывающих орудий. Согласно сообщению на сайте компании, технологии, применяемые в производстве, основаны в том числе на разработках русского ученого Е. Овсинского и его соратников, эмигрировавших после революции в Канаду. Дилеры омской компании работают в десятках регионов России и Казахстане, в Омской области реализацией продукции занимается фирма «Агромастер».