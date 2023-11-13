«Инопредприниматели»: компании из офшоров заработали в Омской области 41 млрд за год

Вне зачета упомянем АО «Омский каучук». Согласно данным на 2-й квартал 2022 года, раскрытым самой компанией», 54,8% предприятия принадлежало кипрскому HOLDBOND LIMITED. Но уже к концу года почти 100% уставного капитала сконцентрировала головная компания, АО «ГК Титан». А вот кто владеет самим «Титаном» — неизвестно, эти данные не раскрываются. Вспомним только, что холдинг вырос из основанного в 1989 году молодежного центра, который организовал Михаил Сутягинский при комитете комсомола предприятия «Омскнефтеоргсинтез». В 1994 году фирма начала производить добавки к моторному топливу на базе завода «Омский каучук» и спустя четыре года стала его акционером.