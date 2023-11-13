«Инопредприниматели»: компании из офшоров заработали в Омской области 41 млрд за год

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 06:09
Updated Сегодня, 06:09
Офшоры в общепринятой терминологии — это страны с пониженным налогообложением, привлекающие тем самым инвесторов со всего мира, в том числе из Омской области. Также бизнесменов прельщает, что такие государства не раскрывают имена конечных бенефициаров, что в ряде случаев может быть очень удобно для собственника. Предприятий, бенефициары которых относятся к офшорам, мы насчитали в Омской области 13.
Первым идет излюбленный российским бизнесом Кипр. Одной из крупнейших омских компаний с собственниками из этой юрисдикции выступает АО «Омскводоканал», бывший глава которого Сергей Шелест ныне работает мэром Омска. Согласно последнему опубликованному компанией годовому отчету за 2018 год, АО принадлежало ООО «РВК-Капитал» на 74,8% и на 25,2% — кипрской DOLCEMIA HOLDINGS LIMITED. За последней, по слухам, стоит Алексей Полежаев — младший сын бывшего губернатора Омской области Леонида Полежаева. Впрочем, с того времени информацию об акционерах «Омскводоканал» больше не раскрывал. В 2022 году на поставках омичам воды из крана предприятие получило выручку 4,5 млрд рублей и чистую прибыль почти в 664 млн рублей.
Еще один офшорный гигант омской промышленности, ООО «Омсктехуглерод», полностью принадлежит компании «ОМСК КАРБОН ГРУПП ЛИМИТЕД», зарегистрированной в ОАЭ, но базирующейся на Кипре. Эта же «арабская» компания управляет ООО «Омск-Имущество» и «Волгоград-Имущество». Все три «дочки» «Омск Карбон Групп Лимитед» прописаны в одном офисе в Москве, на Ленинградском проспекте, и связаны с бизнес-империей Валерия Каплуната.
При этом еще в 2015 году Каплунат, как председатель совета директоров «Омсктехуглерода», заявлял, что в ответ на инициативу президента Владимира Путина намерен вывести бизнес из офшорной зоны, которая ранее была выбрана для «усиления института собственности». Факт остается фактом — этот прекрасный порыв пока остается только на бумаге, а «Омсктехуглерод» продолжает зарабатывать циклопические деньги. В 2022 году выручка завода составила 35 млрд рублей, а чистая прибыль — свыше 2 млрд рублей, предприятие владеет активами на 27 млрд рублей.
Вне зачета упомянем АО «Омский каучук». Согласно данным на 2-й квартал 2022 года, раскрытым самой компанией», 54,8% предприятия принадлежало кипрскому HOLDBOND LIMITED. Но уже к концу года почти 100% уставного капитала сконцентрировала головная компания, АО «ГК Титан». А вот кто владеет самим «Титаном» — неизвестно, эти данные не раскрываются. Вспомним только, что холдинг вырос из основанного в 1989 году молодежного центра, который организовал Михаил Сутягинский при комитете комсомола предприятия «Омскнефтеоргсинтез». В 1994 году фирма начала производить добавки к моторному топливу на базе завода «Омский каучук» и спустя четыре года стала его акционером.
Другая небезызвестная компания — ООО «АТ-Маркет» из бывшей империи Хабулды Шушубаева. Фирма после краха бизнеса скандального бизнесмена была за 669 млн рублей продана предприятием «Казхлебимпорт» фирме AGATOM PARTNERS LIMITED из Объединенных Арабских Эмиратов.
Остальные «омские» офшоры, конечно, до этого размаха недотягивают. Можно отметить ООО «Электротехнический комплекс», принадлежащий известному омскому предпринимателю Евгению Реддиху и двум фирмам с Сейшельских островов. Предприятие в сфере электросетевой энергетики заработало 298 млн рублей за 2022 год. Также собственники с этих остров есть у ООО «ОМСКАЯ ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ» и «УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗИРОВАННЫХ РАБОТ» (выпускает бетонные конструкции).
Люксембургская компания «Сайбериан холдинг сервисез» владеет двумя ООО из Омской области — «Крейс» и «Компания Кортеж». Первое занимается инвестициями, второе — исследованиями конъюнктуры рынка.
Собственники из Белиза владеют застройщиком ООО «Промтехналадка» (физлицо Росадо Джесси Элли) и фирмой по торговле стройматериалами «Фабрика Браво» (ДЭЛФОРД ЮНИВЕРСАЛ ЛТД.).