«Инопредприниматели»: какой бизнес ведут европейцы в Омской области

Вкратце напомним историю приобретения «Росара» зарубежными инвесторами. В 1997 году был застрелен директор АО «Росар» Иван Багнюк (именно в честь него названо культовое пиво «Багбир»). Заказчиком убийства был признан преемник Багнюка Александр Охрименко, нанявший киллеров из Казахстана. Его сняли прямо с трапа самолета, на котором он прилетел из Брюсселя, где проводил переговоры с готовящимся приобрести контрольный пакет акций «Росара» концерном Interbrew — именно так до череды сделок ранее назывался нынешний владелец омского пивзавода. Связь между заказным убийством и сделкой по поглощению «Росара» ничем не доказана, однако факт остается фактом — через два года после смерти Багнюка его наследники в итоге продали свою часть акций бельгийским инвесторам, со временем иностранцы стали единоличными владельцами предприятия.