«Инопредприниматели»: какой бизнес ведут европейцы в Омской области

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 06:09
Updated Сегодня, 06:09
Мы насчитали в Омской области 31 компанию, принадлежащую гражданам европейских государств или юрлицам из Европы. Из них 14 относятся к собственникам из Германии, о них мы уже рассказали в соответствующем выпуске спецпроекта «Инопредприниматели». Чуть больше, 17, приходится на остальные страны Старого Света.
Особняком стоят два предприятия, входящие в структуру транснациональных корпораций. Во-первых, это филиал АО «АБ Инбев Эфес», известный омичам под легендарным брендом «Росар». Российская «дочка» принадлежит более чем на 90% голландской AB InBev Efes B.V., остальное приходится на два немецких юрлица. Предприятие выступает одним из крупнейших налогоплательщиков Омской области, согласно данным ФНС. Всего в России корпорация владеет 11 пивзаводами.
Вкратце напомним историю приобретения «Росара» зарубежными инвесторами. В 1997 году был застрелен директор АО «Росар» Иван Багнюк (именно в честь него названо культовое пиво «Багбир»). Заказчиком убийства был признан преемник Багнюка Александр Охрименко, нанявший киллеров из Казахстана. Его сняли прямо с трапа самолета, на котором он прилетел из Брюсселя, где проводил переговоры с готовящимся приобрести контрольный пакет акций «Росара» концерном Interbrew — именно так до череды сделок ранее назывался нынешний владелец омского пивзавода. Связь между заказным убийством и сделкой по поглощению «Росара» ничем не доказана, однако факт остается фактом — через два года после смерти Багнюка его наследники в итоге продали свою часть акций бельгийским инвесторам, со временем иностранцы стали единоличными владельцами предприятия.
Другое крупное омское предприятие — завод мороженого «Инмарко», юридически именуется филиалом ООО «Юнилевер Русь». Эта компания, в свою очередь, выступает дочкой голландской Rizofoor B.V. и немецкой Unilever Deutschland GmbH. Этому также предшествовала многолетняя череда слияний и поглощений.
«Омский хладокомбинат» начинал работу как предприятие госрезерва по хранению продуктов, в основном замороженного мяса. Непосредственно фабрику мороженого в отдельном четырехэтажном корпусе построили в 1987 году, в 90-х запустили датскую линию по выпуску эскимо. В 1997 году новосибирское ОАО «Инмарко-Холдинг» приобретает на аукционе государственный пакет акций хладокомбината. Позже «Инмарко» выкупает сеть киосков мороженого «Сибирская белочка», основанную Игорем и Сергеем Белимовыми. В 2008 году весь «Инмарко» перешел «Юнилеверу» за сумму, по разным оценкам, до 200 млн долларов.
Подытоживая: и пивзавод, и хладокомбинат юридически являются филиалами, поэтому финансовая отчетность отдельно по ним не раскрывается. Можно только констатировать, что общая чистая прибыль российского бизнеса АО «АБ ИНБЕВ ЭФЕС» составила почти 13 млрд рублей в 2022 году, при том что в 2021 году, до начала СВО и последовавших санкционных ограничений, она составила всего 5 млрд рублей. Сходная картина у ООО «ЮНИЛЕВЕР РУСЬ» — компания заработала в России прибыль 9,2 млрд рублей в 2022 году, а в 2021 году — только 4,8 млрд рублей.
Теперь посмотрим на остальные предприятия в Омской области, основанные гражданами европейских стран. Всего это шесть стран — Австрия, Нидерланды, Италия, Великобритания, Словения и Греция.
В первую очередь отметим компании «Собинвест» и «Мосинвест», принадлежащие одному из богатейших омичей, владельцу завода металлоконструкций Виктору Верховину. В рейтинге 100 крупнейших предпринимателей региона он находится на 33-м месте. Совладельцами обеих организаций выступают Елена Верховина и словенская Suninvest d.o.o., и вид деятельности тоже одинаков — медицина. Если конкретнее, через эти юрлица работает сеть клиник «До 16-ти». В совокупности компании показывают выручку свыше 252 млн рублей. Но вряд ли словенцам приглянулась Омская область — скорее можно предположить, что господа Верховины зарегистрировали часть бизнеса за пределами России.
Граждане Италии используют природную склонность к гастрономии и зарабатывают на общепите. Так, ООО «Неаполь», действующее под брендом пиццерии «Пиццот», напополам принадлежит известному омскому ресторатору Антону Назаренко и итальянцу Аниелло Бенедуче. Уроженец Неаполя бывал в Омске по работе бизнес-консультантом, а затем стал полноправным партнером Назаренко, изначально и открывшего «Пиццот». Дела идут в гору — в 2022 году русско-итальянская пиццерия получила доход 166 млн рублей
Другой выходец с Апеннинского полуострова Кармело Никотра держит на Любинском проспекте в Омске итальянский бар APERITIVO, функционирующий через юрлицо ООО «Нострабелла Эс Эр Эль». Уроженец Сицилии выступает и как владелец, и как бренд-шеф собственного заведения. Вспомним и неординарный хоррор-паб «Трансильвания» в стиле вампирской готики, открытый Эмилиано Кавиккья, но он, впрочем, проработал менее года.
Помимо этого, в Омске действует ООО «КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР „БЕЛЛИНГВА“, которое занимается переводами, обучением итальянскому и латыни, музыкальными курсами. Владеют центром два россиянина и итальянец Анджело Константино. Наконец, Паоло Куарантачинкуе вместе с российским партнером занимается изготовлением мебели под брендом „Сибирско-Итальянский проект“ (ООО „МЕБЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ“).
От захватывающей дух кулинарии вернемся к сухим цифрам и посмотрим на представителей Туманного Альбиона. Крупными показателями может похвалиться ООО «СИБИРСКАЯ СЕТЬ АГРОМАРКЕТОВ», с 1993 года она торгует сельхозтехникой и запчастями и, как говорится на официальном сайте, поставляет машины от производителей в России, ЕС, Америке, Канаде, Китае. Что до бенефициара, британская LBR AGRO INVESTMENTS LIMITED владеет и омским ООО, и рядом предприятий в Смоленской области. В 2022 году ООО «СИБИРСКАЯ СЕТЬ АГРОМАРКЕТОВ» заработало 2,684 млрд рублей выручки и 56 млн чистой прибыли.
Еще один «британец» — провайдер связи ООО «Алтай-Телеком», в котором владельцем 9% уставного капитала выступает ALTAYTELEKOM LTD.
Есть среди «европейцев» и промышленные предприятия — например, ООО «ЗАВОД БАТИЗ» (базальтовых теплоизоляционных изделий), зарегистрированное в Крутой Горке. Корни ООО пустило глубоко — напрямую завод принадлежит голландской компании Batis Holding B.V., а та — GREATPLACE RUSSIA INVESTMENTS LIMITED с Мальты. Любопытно, что в свое время предприятие принадлежало Валерию Федотову, известному как владелец Крутогорского нефтезавода. Предприниматель получил в 2021 году срок за мошенничество с кредитами для различных своих предприятий, и тогда в уголовном деле звучали названия иностранных фирм из Голландии и Швейцарии. Так что не исключено, что голландский владелец «Завода Батиз» — лишь прикрытие для истинного бенефициара.
Среди «голландцев» отметим также ЗАО «ПИРС»: это сокращение от «Проектный институт реконструкции и строительства объектов нефти и газа». Работа прибыльная — в 2022 году институт выручил 739 млн рублей.
Другой «промышленник» — ООО «ГРАЙФ КЛОВЕРТЕЙНЕР», входящий в структуру нидерландского холдинга Greif. Компания производит в Омске промышленную упаковку: стальные бочки и кловертейнеры — это картонная тара для фасовки битума. Предприятие уверенно заработало в 2022 году 768 млн рублей.
В завершение расскажем об омских фирмах, имеющих собственников из Австрии, Швейцарии и Греции, таковых насчитывается по одной. Первое из них — ООО «ОВИЕНС», работающее в сфере баз данных и информационных ресурсов и наполовину принадлежащее австрийцу по имени Гилберт-Виктор Матеев и россиянке Наталье Цыганенко. А уроженец Большереченского района с греческим паспортом Игорь Логвянко владеет ООО «ГЕРМЕС-ТРЕЙД» и занимается арендой недвижимости. Ранее бизнесмену принадлежал торговый дом «Сибирский кедр», и в СМИ он давал интервью о строительстве частных домов из кедра.
Что же до страны шоколада и часов, то ООО «СИМТЭК ЕРС» принадлежит зарегистрированной в швейцарском Цуге SIMTEK GmbH. Компания занимается торговлей прецизионным инструментом, предназначенным работ, где необходима повышенная точность, под брендом SIMTEK.