«Инопредприниматели»: чем владеют в Омской области граждане Казахстана

Из брендов на слуху можно отметить «КазМаркет». Это сеть из девяти магазинов, реализующая в собственных торговых точках продукты питания из Казахстана. Первый магазин открылся в Омске еще в 2017 году при поддержке ТОО «Центр регионального развития „Есиль“, директор которого Руслан Шарипов, собственно, является и совладельцем „Казмаркета“ (и еще одного предприятия в Омске, о котором чуть ниже). Правда, дела в последние пару лет идут неважно, выручка составила менее миллиона рублей, хотя еще в 2019 году почти достигала 50 млн рублей.