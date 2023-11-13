«Инопредприниматели»: чем владеют в Омской области граждане Казахстана

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 06:09
Updated Сегодня, 06:09
Граждане этой страны владеют 110 компаниями в нашем регионе. Однако имеющиеся данные не позволяют с точностью сказать, кто из предпринимателей давно переехал и обосновался в Омской области, имея на руках иностранные паспорта (возможно, вместе с получением российского гражданства), а кто постоянно живет в Казахстане.
Самая многочисленная сфера — оптовая и розничная торговля — аграрной продукцией, топливом, продуктами питания, оборудованием и так далее. В этой сфере насчитывается 67 предприятий. Наиболее крупные, исходя из финансовых показателей:
ООО «НЗК-СИБИРЬ» (выручка 1,58 млрд рублей) — оптовая торговля зерном, семенами и кормами для животных. В числе контрагентов среди прочих фигурируют предприятия из Алтайского края. Принадлежит единственному владельцу Александру Гурьянову.
ООО «Нефтесинтез» (выручка 454 млн рублей), принадлежащая россиянину Андрею Дейчу и казахстанскому ТОО «БАТЫС М ТРЭЙД» из Алматы. Занимается продажей нефтепродуктов, а топливо, согласно сайту компании, приобретается у компаний «Роснефть», «Лукойл», «Газпромнефть» и затем поставляется в регионы Сибири и Дальнего Востока.
ООО «ВЕСТФАЛИЯ И КО» (выручка 309 млн рублей), принадлежащая Арману Кайрату. Судя по выданным лицензиям, продает агротехнику немецкого и собственного производства. Имеет также представительство в Нур-Султане. До 2019 года юридически была прописана в Курганской области.
Из брендов на слуху можно отметить «КазМаркет». Это сеть из девяти магазинов, реализующая в собственных торговых точках продукты питания из Казахстана. Первый магазин открылся в Омске еще в 2017 году при поддержке ТОО «Центр регионального развития „Есиль“, директор которого Руслан Шарипов, собственно, является и совладельцем „Казмаркета“ (и еще одного предприятия в Омске, о котором чуть ниже). Правда, дела в последние пару лет идут неважно, выручка составила менее миллиона рублей, хотя еще в 2019 году почти достигала 50 млн рублей.
20 компаний, имеющих собственников из Казахстана, занимаются данными видами деятельности: строительством зданий и дорог, производством пластмассы, картона, бетона, резкой камня и многим другим.
Наиболее крупные:
ООО «РИЗОЛИН» (выручка 30,6 млн рублей) — работает на рынке строительных материалов с 2007 года и выпускает самоклеющиеся гидроизоляционные материалы под одноименной маркой «Ризолин». Россиянка Оксана Нетреба владеет 80% компании, остальное за казахстанцем Газимагомедом Богамедовым. Компания активно участвует в госзакупках, она поставляла стройматериалы и занималась ремонтом кровли для СИЗО №1 Омска, омского Россельхознадзора, бюджетных учреждений в районах Омской области и др.
Еще одно предприятие, ООО «НОРМАТИВ СТРОЙ», принадлежащее гражданину Казахстана Андрею Еремееву, занимается строительством, в том числе, судя по судебной картотеке, выступало несколько лет назад подрядчиком «Омского каучука». Выручка компании в 2022 году значительно упала — до 16,6 млн рублей.
Из любопытного — ООО «КАРТОН-КАРТОНЫЧ», принадлежащее Алене Ульрих. Чем занимается, понятно из названия, в основном это упаковка для разного рода кондитерских изделий.
В Омской области насчитывается, судя по данным ЕГРЮЛ, пять таких компаний, в числе совладельцев которых есть граждане Казахстана.
Наиболее успешной из них можно назвать ООО «ХАЙВТАКСИ» Андрея Каминского. Компания занимается разработкой программного обеспечения для автоматизации транспортных компаний: таксопарков, служб доставки и так далее. В 2022 году это принесло выручку более 20 млн рублей. Ранее в числе партнеров Каминского значился владелец ООО «ЮНИС-ЛАДА-АВТО» Дмитрий Галкин. Еще одним компаньоном был Семен Рубаненко, с которым ООО впоследствии судилось за авторские права на разработанное ПО.
Также высокими технологиями занимается ООО «АВРОРА ДИДЖИТАЛ ГРУП». Оно на 49% принадлежит уже упомянутому нами совладельцу «Казмаркета» Руслану Шарипову, занимается разработкой систем документооборота, мониторинга соцсетей и оценки эффективности. А ООО «ЕРМИКО» Руслана Еркетаева предлагает услуги разработанного компанией маркетплейса «Зёбра» (именно так, с Ё).
Таких компаний, принадлежащих казахстанцам, в Омской области немного, и крупнейшими среди них выступают «дочки» крупной зерновой корпорации ТОО KAP Trade — ООО «КЭАгро» и «Эксим Агро» из Полтавского и Таврического районов соответственно. Принадлежат они KAP Trade не напрямую, а еще через одну омскую компанию, ООО «АГРО ВНЕШТОРГ». Предприятия отметились в повестке благодаря судам с другой иностранной компанией — Anahata Solutions S.R.O. из столицы Словакии.
Дела у вышеупомянутых аграриев сейчас идут не очень — ООО «КЭАГРО» при полумиллиардной выручке показала убыток на 116 млн рублей, а у «Эксим Агро» отрицательные активы превысили 107 млн рублей, что может говорить о высокой долговой нагрузке.
В Муромцевском районе прописано ООО «НИВА СИБИРИ» — еще одно предприятие, вероятно, входящее в эту структуру. Компания принадлежит Молдабеку Темирлану и Ивану Рафальскому, доля последнего находится в доверительном управлении ООО «АГРО ВНЕШТОРГ». В свою очередь, ООО «НИВА СИБИРИ» владеет АО «КАМКУР АГРО» из того же Муромцевского района
Таких компаний с казахстанскими корнями мы насчитали 6, и особым размахом ни одна из них не отличается.
Например, ООО «КЕТЕ ЛОГИСТИКС» Мейерхана Дакенова занимается железнодорожными перевозками, ООО «АВТОТЕХЦЕНТР АЛАТАУ» (треть компании во владении Юлиана Хандина) — ремонтом и обслуживанием легковых автомобилей, а ООО «ИМПЭКС» — грузовыми перевозками. У последней — наибольшая выручка из перечисленных, 16 млн рублей.
Имеется единственная компания медицинской направленности ООО «ИВИС», принадлежащая казахстанцам Олегу Ивко и Ботакоз Насыровой. Общество работает под брендом «Класс клиник» и является, согласно официальному сайту, частью большой международной медицинской корпорации, насчитывающей более 50 клиник на территории России и стран СНГ. А еще две компании с одинаковым названием ООО «ДОМ ТОРЖЕСТВ» Армана Бусина занимаются проведением свадебных мероприятий в помещении на Иртышской набережной.