«Инопредприниматели»: чем владеют в Омской области граждане Германии

В очередную главу спецпроекта «Инопредприниматели» мы отдельно вынесли бизнес в Омской области, принадлежащий гражданам и компаниям из ФРГ. Компаний в нашем регионе достаточно много, 14 — почти столько же, сколько из остальных стран Европы, вместе взятых. Что неудивительно, учитывая давние связи нашего региона с Германией, обусловленные большим количеством омичей с немецкими корнями. Предполагаем, что некоторые из бизнесменов являются выходцами из Омской области или других регионов России, по миграционным программам получившими гражданство ФРГ. На эти мысли, например, наталкивают фамилии собственников бизнеса с вполне отечественными именем и отчеством: Константин Дель, Алексей Штромбергер, Владимир Шмидт, Евгений Энес и другие.