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«Инопредприниматели»: чем владеют в Омской области граждане Германии

«Инопредприниматели»: чем владеют в Омской области граждане Германии

13 ноября 2023, 06:07
Фото: 1MI
Город55 рассказывает о зарегистрированных в Омской области компаниях, принадлежащих иностранцам: как физлицам с паспортами других государств, так и зарубежным юридическим лицам.

В очередную главу спецпроекта «Инопредприниматели» мы отдельно вынесли бизнес в Омской области, принадлежащий гражданам и компаниям из ФРГ. Компаний в нашем регионе достаточно много, 14 — почти столько же, сколько из остальных стран Европы, вместе взятых. Что неудивительно, учитывая давние связи нашего региона с Германией, обусловленные большим количеством омичей с немецкими корнями. Предполагаем, что некоторые из бизнесменов являются выходцами из Омской области или других регионов России, по миграционным программам получившими гражданство ФРГ. На эти мысли, например, наталкивают фамилии собственников бизнеса с вполне отечественными именем и отчеством: Константин Дель, Алексей Штромбергер, Владимир Шмидт, Евгений Энес и другие.

Совокупные активы: 775 млн рублей

Совокупная выручка: 1 млрд 566 млн рублей

Совокупный убыток: 6,68 млн рублей

Наиболее крупным предприятием можно считать ООО «ФАУБЕХА-СИБ», которым владеет VBH Holding GmbH, что специализируется на производстве фурнитуры для окон и дверей. На этом товаре компания, которая в 2015 году юридически перерегистрировалась из Азово в Омск, заработала в 2022 году более 1,1 млрд рублей. До 2017 года активно участвовала в госзакупках, но вот клиент был всего один — Новосибирский политех.

ООО «ФИМТЕК» также работает в оконной сфере — выпускает и поставляет оборудование для обработки профиля из ПВХ и алюминия, производства стеклопакетов. Принадлежит фирма гражданке ФРГ Урсуле Хедвиг Фихтнер и на 10% — россиянину Михаилу Барынькину.

Еще одно крупное предприятие — ООО «ФРЕЗЕНИУС МЕДИКАЛ КЕА ОМСК» (ранее «ФЕСФАРМ-О»). По названию уже понятно, что профиль фирмы — медицинские услуги, если конкретнее, компании принадлежит диализный центр в Омске. Владеют ООО немецкие Nova Med GmbH и National Medical Care (Deutschland) GmbH. Всего же в России насчитывается 98 медицинских центров под брендом Fresenius, согласно сайту компании.

Примечательно, что предприятие входит в систему ОМС, то есть его услугами можно воспользоваться по обычному полису медстрахования. С этим же связаны и судебные иски компании. В число ответчиков входили Терфонд ОМС по Омской области и страховые компании. На своих услугах ООО заработало 243 млн рублей в 2022 году, но сколько из них получено из бюджета по системе ОМС — таких данных в открытом доступе нет.

Еще о медицине: фирма «Штромбергер Дентал» специализируется на поставках материалов для стоматологических клиник.

Поставками оборудования занимается такое предприятие, как ООО «НОРДИК ИНЖИНИРИНГ» (оборудование и расходные материалы для очистки и умягчения вод). В сфере строительства действует ООО «ВОЛЬФ ХАУС СИБИРЬ» («дочка» Wolf System GmbH) с активами на 83 млн рублей, зарегистрированное в Азовском районе. Судя по международному сайту корпорации, это направления промышленного, аграрного строительства, металлоконструкции и контейнеры.

Несколько компаний зарабатывают на общепите. Так, ООО «Графф» Тани Деграф, прописанное в бизнес-центре на Гагарина, 14, неоднократно судилось за долги по поставкам и аренде помещений.

Интересно, что в этом же здании зарегистрировано ООО «Кофеклуб» Вилли Графа. Под этим юрлицом работал бар-ресторан MANHATTAN, заведение на данный момент прекратило существование. Организация отметилась судами против бывшего директора Юлии Барановой за полученные подотчетные средства на сумму свыше 3 млн рублей. Также через суд с компании взыскивали деньги за авторские права на музыку, игравшую в заведении.

#Бизнес#Омская область#Строительство#Медицинские услуги#Госзакупки#ОМС#Новости#Выручка#Активы#Германия
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