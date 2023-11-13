«Инопредприниматели»: чем владеют в Омской области граждане бывших союзных республик

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
В очередном выпуске посмотрим на компании нашего региона, которыми владеют граждане стран — бывших республик СССР. Таких насчитывается 30.
Наибольшее представительство у Армении, это восемь компаний в сфере строительства, транспорта и общепита. Традиционно популярностью у граждан этого государства пользуется дорожный бизнес. Самая крупная фирма — ООО «СК АВТОДОР» Артема Петросяна, на ее счету 40 госконтрактов на общую сумму 134 млн рублей, в основном по ремонту дорог в районах Омской области. Также в госзакупках, хоть и менее активо, участвует ООО «ДСК-55» Гаруша Петросяна.
Ресторанным бизнесом и развлечениями занимается центр отдыха «Расслабонофф» Левона Яжяна и принадлежащее ему же ООО «МРП-РЕГУЛ». Собственник, судя по странице в соцсети, достаточно молод — ему 33 года.
А вот принадлежащий гражданам Азербайджана бизнес в нашем регионе всего один — ООО «БЛОКСТРОЙ-РЕСУРС» Илгара Али Оглы Аллахвердиева, да и то компания по торговле оборудованием недавно начала процедуру ликвидации после 18 лет работы.
Белорусы представлены в том числе совместными с российским бизнесом компаниями. Это, например, СООО «ОМСКЛИДАГРОМАШ», которое специализируется на продаже сельхозтехники завода «Лидагропроммаш», при этом стабильно из года в год показывая убытки. Или ООО «Торговый дом Минск», наполовину принадлежащее ОАО «Гомельторгмаш». Руководит им, кстати, бывший кандидат в мэры Омска, экс-депутат заксобрания от КПРФ Виктор Жарков, а его фирме «Автокам» принадлежит вторая половина ТД «Минск».
Самой же крупной является ООО «Ставла» — оптовый поставщик белорусской мебели в России производства «Молодечномебель», «Гомельдрев», «Пинскдрев», «Бобруйскмебель», «Вилейская мебельная фабрика» и др. Собственник предприятия — Анна Горбацевич, выручка в 2022 году была рекордной — 836 млн рублей. Компания в 2018 году перерегистрировалась, что удивительно, из Москвы в Омск, но вот на сайте все же указан адрес московского офиса.
Центральная Азия представлена в омском бизнес-сообществе компаниями, основанными гражданами Киргизии и Узбекистана. Среди «киргизов» числится ООО СМУ-2 СБ «КОСМИЧЕСКОЕ» из Кормиловского района, принадлежащее гражданке этой страны Ольге Санниковой. Застройщик в 2014–2016 гг. выполнял множество подрядов на возведение жилых домов на Завертяева для переселенцев из аварийного жилья на общую сумму почти 3 млрд рублей.
Предприятия выходцев из Узбекистана специализируются на торговле, ИТ и обработке металлов. Это, к примеру, «Сибирская вагонно-сервисная компания» с выручкой 22 млн за 2022 год, принадлежащая гражданину Узбекистана Александру Губницкому.
Прибалтика в том числе представлена гражданами Латвии, предприимчивыми Юрийсом Кочкинсом и Марксом Кочкинсом. Неизвестно, являются ли они родственниками, но точно знаем, что первый владеет «Центром социальной защиты и помощи пенсионерам», обеспечивая пожилым людям уход и проживание, второй же прозаично зарабатывает на розничной торговле. А рижской IT-Quadrant SIA принадлежит омское ООО «Дом Техники» — дилер по продаже программного обеспечения.
«Литовских» компаний насчитывается две. Можно отметить ООО «Мастер Бетон», выпускающее одноименный стройматериал и на 25% принадлежащее компании AMAROSA UAB из Вильнюса. В 2014–2015 гг. фирма поставляла бетон для «Главного военно-строительного управления №9» Спецстроя России. Выручка ООО снизилась со 139 млн рублей в 2018 году до всего лишь 7,8 млн в 2022-м.
Работает в Омске и бизнес с корнями с Украины, несмотря на сложные отношения с этой страной. Одна фирма, ООО «Нефт», наполовину принадлежащая украинцу Юрию Шаталову, торгует топливом и имеет приличную выручку в 226 млн рублей. Другая, ООО «СЕРВИС СОЛЮШНЗ», занимается ремонтом и обслуживанием торгового оборудования и принадлежит ТОВ «СЕРВIС СОЛЮШНЗ» из Киевской области, имеющему даже премию «Выбор Украины — 2017». Интересно, что в 2015 году омский арбитраж выполнял судебное поручение Хозяйственного суда Киевской области о вручении данному ООО ряда документов.