«Инопредприниматели»: чем владеют в Омской области граждане бывших союзных республик

Наибольшее представительство у Армении, это восемь компаний в сфере строительства, транспорта и общепита. Традиционно популярностью у граждан этого государства пользуется дорожный бизнес. Самая крупная фирма — ООО «СК АВТОДОР» Артема Петросяна, на ее счету 40 госконтрактов на общую сумму 134 млн рублей, в основном по ремонту дорог в районах Омской области. Также в госзакупках, хоть и менее активо, участвует ООО «ДСК-55» Гаруша Петросяна.