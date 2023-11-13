Хоценко рассказал, что омский проект промышленного кластера стал лучшим в стране

Программа «PRОКЛАСТЕРЫ» разработана по поручению заместителя министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова с целью реализации инвестиционных проектов по импортозамещению промышленной продукции, построения кооперационных цепочек и использования инструментов государственной поддержки промышленных кластеров.