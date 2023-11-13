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Хоценко рассказал, что омский проект промышленного кластера стал лучшим в стране

Хоценко рассказал, что омский проект промышленного кластера стал лучшим в стране

13 ноября 2023, 04:11
Фото: Правительство Омской области
Регион представил проект «Промышленный нефтехимический кластер».

Омская область заняла первое место в рамках федеральной программы Минпромторга России «PRОКЛАСТЕРЫ», разработанной по поручению вице-премьера правительства РФ Дениса Мантурова. Подробности рассказал сегодня, 13 ноября, губернатор Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.

«Эта победа — отличный стимул для того, чтобы двигаться дальше и продолжать развитие созданных в Омской области кластеров. В этом году нам удалось восстановить кооперационные цепочки между промышленными предприятиями региона, определить импортозамещающие проекты и проанализировать инвестиционные ниши. Идет масштабная работа по развитию. Мы уже подали заявку на регистрацию в федеральном реестре 8 кластеров. Еще два кластера с участием наших предприятий заявлены на регистрацию совместно с Башкортостаном и Ставропольским краем», — написал глава региона.

Проект «Промышленный нефтехимический кластер», презентованный управленческой командой Омской области, включает в себя 10 промышленных предприятий и 5 импортозамещающих проектов. Второе место досталось республике Дагестан с проектом «Город обувщиков». Замыкает тройку лидеров межрегиональный кластер радиоэлектронной промышленности «Бештау» Ростовской области.

«Трансформация глобальных цепочек добавленной стоимости стала драйвером создания новой экономической реальности. В ее условиях именно промышленные кластеры могут стать не только способом эффективного развития территорий, но и ключевым инструментом импортозамещения», — отметил директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Михаил Лабудин.

Программа «PRОКЛАСТЕРЫ» разработана по поручению заместителя министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова с целью реализации инвестиционных проектов по импортозамещению промышленной продукции, построения кооперационных цепочек и использования инструментов государственной поддержки промышленных кластеров.

#Омск#Омская область#Промышленность#Импортозамещение#Проекты#Технопарк#Евгений Игишев
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