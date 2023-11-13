Хотел погреться. В Омске на теплотрассе нашли обугленное тело бездомного мужчины

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
В СУ СК РФ по Омской области рассказали об организации проверки по факту смерти 31-летнего мужчины. Подробности инцидента сообщили в пресс-центре ведомства.
Тело обнаружили в коллекторе рядом с домом на улице 6 Станционная. По предварительным данным, мужчина без определенного места жительства развел там костер, который позже перерос в пожар.
В какой-то момент загорелся утеплитель труб, из-за чего впоследствии бездомный и скончался. Эксперты считают, что смерть наступила от отравления продуктами горения.
Известно, что мужчина ранее был судим. Все обстоятельства и детали произошедшего станут известны позднее по итогам проверки.