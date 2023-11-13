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Published Сегодня, 08:46

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Updated Сегодня, 09:20

иллюстрация

Хотел погреться. В Омске на теплотрассе нашли обугленное тело бездомного мужчины

13 ноября 2023, 08:46
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске на теплотрассе нашли обугленное тело бездомного мужчины

Следователи занимаются выяснением обстоятельств случившегося и уже узнали, что погибший был судим.

В СУ СК РФ по Омской области рассказали об организации проверки по факту смерти 31-летнего мужчины. Подробности инцидента сообщили в пресс-центре ведомства.

Тело обнаружили в коллекторе рядом с домом на улице 6 Станционная. По предварительным данным, мужчина без определенного места жительства развел там костер, который позже перерос в пожар.

Фото: СУ СК РФ по Омской области

В какой-то момент загорелся утеплитель труб, из-за чего впоследствии бездомный и скончался. Эксперты считают, что смерть наступила от отравления продуктами горения.

Известно, что мужчина ранее был судим. Все обстоятельства и детали произошедшего станут известны позднее по итогам проверки.

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#Происшествия#Омск#Омская область#Пожары#Смерть#Новости#Бездомные#Бомжи#Алина Ясинская
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