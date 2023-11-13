«Газпромнефть-СМ» развивает сотрудничество с международными партнерами

Posted 13 ноября 2023, 07:07
Published 13 ноября 2023, 07:07
Modified 13 ноября 2023, 07:10
Updated 13 ноября 2023, 07:10
Компания поставляет на зарубежные рынки высокотехнологичные продукты, которые используются во всех отраслях промышленности и в автомобильном секторе. Широкая линейка моторных масел обеспечивает надежную работу бензиновых, дизельных и газовых двигателей как легкового, так и коммерческого транспорта. Постоянно обновляющийся ассортимент индустриальных масел и смазок закрывает потребности самых масштабных и автоматизированных предприятий мира. Среди востребованной продукции — специализированные смазочные материалы для газовых турбин и парогазовых установок, оборудования металлургических комбинатов и тяжелого промышленного транспорта. Уникальные пластичные смазки для буровых вышек и нефтеперерабатывающих заводов сохраняют эффективность в диапазоне температур от — 40 до +140 градусов.
Продукция «Газпромнефть-СМ» представлена в 84 странах и ключевых портах-хабах. Для оперативного взаимодействия с партнерами компания запустила и активно развивает цифровую платформу. Единый сервис позволяет оформить заказ и отследить его статус, обратиться с запросом на разработку нового продукта, получить профессиональную техническую поддержку. Регулярные зарубежные конференции становятся профессиональными площадками для обсуждения отраслевых трендов, обмена опытом, знакомства с ассортиментом российских масел и сервисных услуг.
Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы»:
«Газпромнефть-СМ» в 2023 году расширила географию присутствия и объемы поставок на зарубежных рынках. Мы начали сотрудничество с рядом новых стран, среди которых Чили, Эквадор, ОАЭ. Значительно нарастили продажи на Ближнем Востоке и в Африке — более 50%, в Юго-Восточной Азии — более 70%, в Латинской Америке — более 20%. Собственные производственные мощности и сильнейшие эксперты в отрасли позволяют нам гибко реагировать на запросы потребителей и обеспечивать бесперебойные отгрузки продукции по всему миру».
Напомним, продукция «Газпромнефть — смазочные материалы» выпускается на собственных производственных площадках в Омске и Фрязине Московской области. Ассортимент включает более 1000 наименований для всех секторов рынка.