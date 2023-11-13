«Газпромнефть-СМ» развивает сотрудничество с международными партнерами

«Газпромнефть-СМ» в 2023 году расширила географию присутствия и объемы поставок на зарубежных рынках. Мы начали сотрудничество с рядом новых стран, среди которых Чили, Эквадор, ОАЭ. Значительно нарастили продажи на Ближнем Востоке и в Африке — более 50%, в Юго-Восточной Азии — более 70%, в Латинской Америке — более 20%. Собственные производственные мощности и сильнейшие эксперты в отрасли позволяют нам гибко реагировать на запросы потребителей и обеспечивать бесперебойные отгрузки продукции по всему миру».